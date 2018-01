Giorgia Caldarulo/ Uomini e donne, bacio in esterna e polemiche in studio

Giorgia Caldarulo prenderà il sopravvento sulle altre corteggiatrici di Paolo Crivellin? I dettagli che fanno pensare di sì ci sono ma tutto cambierà a Uomini e donne

09 gennaio 2018

Giorgia Caldarulo, Uomini e donne

Paolo Crivellin è ancora il protagonista assoluto di questa seconda parte di edizione di Uomini e donne. Nel trono classico c'è ancora spazio per lui e per tutto quello che si trascina da settembre visto che non sembra intenzionato a scegliere, nemmeno seguendo le anticipazioni delle ultime registrazioni che vedremo alla fine del mese se non addirittura dopo. Paolo Crivellin ha ancora modo di sperimentare e conoscere le sue corteggiatrici e mentre Angela non sembra più pronta a reggere la situazione, le cose con Giorgia Caldarulo sembrano ormai essersi sistemate. I due si sono rivisti in esterna ed è qui che la pace è arrivata con un lungo e appassionato bacio e anche oggi succederà lo stesso nonostante le reazioni delle ultime puntate del 2017.

IL BACIO DI GIORGIA E PAOLO

In particolare, nella puntata di oggi di Uomini e donne, assisteremo ad un'altra esterna di Paolo Crivellin e Giorgia. I due usciranno insieme per una cena elegane in cui avranno modo di partlare di Angela e Marianna. Il tronista ha notato che da qualche tempo non è più la solita e altezzosa corteggiatrice che aveva conosciuto e lei ammette che tra loro sta nascendo qualcosa e che lei prova sensazioni diverse e questo la sta cambiando. I due finiscono per avvicinarsi pericolosamente e si baciano. In studio le polemiche non mancano e Mario Serpa accusa di avere baciato tutte. Lo scontro tra Marianna e Giorgia è servito, cosa ne penserà Angela?

