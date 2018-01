Gwyneth Paltrow si sposa con Brad Falchuk/ L'ex di Chris Martin lo annuncia al mondo sui social

09 gennaio 2018

Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk si sposano. La data del matrimonio non c’è ancora ma la coppia ha annunciato al mondo le nozze con una foto pubblicata sui social e una nota ufficiale. "Ci sentiamo incredibilmente fortunati a esserci incontrati in questo frangente nelle nostre vite, quando i nostri successi e i nostri fallimenti possono essere una solida base per una relazione sana e felice", sono le parole scritte nel comunicato ufficiale inviato alla celebre trasmissione americana Good Morning America. Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk si frequentano dal 2015 e sono sempre stati molto riservati. Poche le occasioni in cui si sono mostrati insieme preferendo vivere il loro amore lontano dalle luci dei riflettori. Dopo due anni, però, la coppia ha deciso di non nascondersi più e condividere con i fans la gioia per le future nozze. Un annuncio che ha, tuttavia, spiazzato i fans più romantici dell’attrice che ancora credevano nella possibilità di un ritorno di fiamma con Chris Martin.

Gwyneth Paltrow volta pagina con Brad Falchuk

Dopo la fine della storia d’amore con Chris Martin da cui ha avuto due figli, Apple, 13 anni, e Moses, 11, Gwyneth Paltrow ha ritrovato la felicità accanto a Brad Falchuk, produttore di Glee. Il rapporto tra i due procede a gonfie vele e, se litigano, afferma l’attrice, lo fanno solo per decidere “dove andare a cena”. Quello che lega l’attrice 45enne e il produttore, dunque, è un rapporto solido, sereno e sicuro che ha restituito alla Paltrow quella fiducia nell’amore che pensava di aver perso con la fine del suo matrimonio con il leader dei Coldplay. Chris Martin, dunque, rappresenta il passato per Gwyneth Paltrow che, tuttavia, con il padre dei suoi figli ha un rapporto bellissimo. Il suo futuro, però, è con Brad e le prossime nozze ne sono la dimostrazione.

