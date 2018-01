H&M RAZZISTA/ Felpa shock su un bimbo nero: "La scimmia più cool della giungla"

Scoppia la polemica sui social per la nuova campagna pubblicitaria della H&M che si è subito scusata per l'accaduto, ma cosa è successo? Ecco i dettagli sulla storia della felpa shock

09 gennaio 2018 Redazione

H&M razzista?

I social colpiscono ancora. Basta qualcosa "fuori posto" e tutto si esaspera. Questa volta a finire nel mirino è la compagna pubblicitaria del brand H&M accusata di essere razzista per aver fatto indossare una determinata felpa ad un piccolo bambino di colore. Ad attirare l'attenzione di tutti sul "caso" di questo inizio settimana è il commentatore del New York Times, Charles M. Blow, che ha usato il suo profilo Instagram per pubblicare una delle foto della campagna promozionale in cui un bambino di colore indossa la felpa con su scritto "La scimmia più cool nella giungla" finita ancora più in risalto perché accanto a lui c'era un bambino bianco con tanto di tigre sul petto esperto nella sopravvivenza. Naturalmente il caso è scoppiato e il brand non si è lasciato sfuggire l'occasione di sistemare le cose con tanto di messaggio di scuse evidenziando anche il fatto che il tutto non era stato fatto con l'occasione di offendere e colpire.

H&M CORRE AI RIPARI, MA COSA È SUCCESSO?

Lo slogan unito al volto del bimbo non poteva che essere letto come un messaggio razzista e sui social è scoppiata la polemica fino a che l’immagine promozionale è stata subito rimossa accompagnando l'azione con un comunicato stampa in cui si legge: "Siamo sinceramente dispiaciuti e non era nostra intenzione offendere nessuno con l’immagine stampata sulla nostra felpa. L’immagine è stata rimossa immediatamente da tutti i nostri canali online. Crediamo fortemente nella diversità e nell’inclusione, ci guidano in tutto quello che facciamo. Aggiorneremo le nostre policy interne rispetto all’accaduto". La situzione si chiuderà così? Sembra di no visto che l’HuffPost ha rincarato la dose con un estratto da un articolo sul razzismo uscito su The Conversation, in cui si parla dell’espressione «monkey» scelta come offesa contro le etnie afroamericane. Riuscirà H&M a farsi perdonare?

© Riproduzione Riservata.