IL CAVALIERE PALLIDO/ Su Iris il film con Clint Eastwood (oggi, 9 gennaio 2018)

Il cavaliere pallido, il film in onda su Iris oggi, martedì 9 gennaio 2018. Nel cast: Clint Eastwood che ha diretto anche la regia, Michael Moriarty e Carrie Snodgress. Il dettaglio.

Il film western in prima serata su Iris

CLINT EASTWOOD ALLA REGIA

Il film Il cavaliere pallido va in onda su Iris oggi, martedì 9 gennaio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola western che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel lontano 1985 ed è stata diretta dall'intramontabile Clint Eastwood. Il grande attore americano, oltre ad essere il regista è anche l’attore principale, interpretando il cavaliere su cui si basa la trama del film. La pellicola, oltre alla presenza di Eastwood (che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo) vede la partecipazione di Michael Moriarty, attore che aveva già girato parecchi lavori con il re del western. Il film è stato spesso programmato sui piccoli schermi televisivi italiani, riscuotendo sempre ottimo successo tra gli amanti del genere. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL CAVALIERE PALLIDO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il film, vede un predicatore arrivare in un paesino ubicato nella zona di Carbon Canyon in una zona montuosa del far west. L’arrivo del pastore da forza ad un gruppo di cercatori d’oro che in quel momento, cercano di contrastare le mire espansionistiche di un signorotto non avvezzo alla giustizia della zona, un certo LaHood (interpretato dall'americano Cris Penn). LaHood, nonostante i cercatori si siano stabiliti legalmente e cercano le pepite d'oro nel rispetto della legge, vuole impossessarsi dei loro terreni e non esita a usare violenza nei loro confronti. Il predicatore viene ospitato a casa di uno dei cercatori, Hull Barret, dopo che lo ha aiutato a difendersi dagli uomini di LaHood. Tutti i tentativi del signorotto per allontanare quello che viene chiamato il cavaliere pallido falliscono. Prima infatti egli cerca di scacciare il predicatore inviandogli un energumeno analfabeta, Club, che però soccombe alla forza del religioso e poi cerca di corromperlo, ricevendo in cambio uno sdegnoso rifiuto. A LaHood non resta che assoldare uno sceriffo corrotto della zona che insieme a sei vice sceriffi proveranno a fermare lo sconosciuto con le armi. I sette non avevano però fatto il conto con la perizia del predicatore che, nonostante il suo pallore, è un vero e proprio artista con le armi. Egli prima uccide i sei vice sceriffi, dopo distrugge a colpi di dinamite la miniera di LaHood, e infine, affronta il tutore della legge corrotto. Anche l’ultimo duello viene vinto in un battibaleno e alla fine toccherà a LaHood soccombere sotto la furia vendicatrice del religioso. Il finale del film vede il cavaliere pallido andare via dal villaggio, la sua cavalcata solitaria verso altri lidi da salvare viene sottolineata dalla voce di una donna che invaghitasi di lui cerca di attirare la sua attenzione.

