IL SEGRETO / Cristobal lascia Puente Viejo insieme a Don Gaspar? (Anticipazioni 9 gennaio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 9 gennaio 2018: Don Gaspar scopre i misfatti di Cristobal Garrigues e gli chiede di lasciare Puente Viejo insieme a lui.

09 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Le indagini di Don Gaspar, l'esorcista arrivato a Puente Viejo nelle ultime puntate de Il Segreto, porteranno a scoprire più di qualche dettaglio sul passato di Cristobal Garrigues. Il sacerdote scoprirà come il comportamento del terribile individuo si stato più che discutibile, motivo per cui cercherà di convincerlo a lasciare il paese, allontanandosi da tutte quelle persone che ha fatto soffrire. Ma qualsiasi sua richiesta resterà priva di conseguenze: Cristobal non avrà nessuna intenzione di trasferirsi a Madrid, lasciando campo libero a Donna Francisca e a tutti i suoi nemici. Cosa avrà in mente? Dopo il matrimonio di Matias e Marcela, Beatriz sarà alle prede con una disperazione senza precedenti. La giovane non riuscirà ad accettare di avere perso il ragazzo del quale è innamorata e a nulla serviranno i tentativi di Camila e Hernando di tirarla su di morale. Riuscirà a mettere un pietra sopra a questo suo triste passato?

Il Segreto: in arrivo una moglie per Mauricio?

Se da un lato nell'odierna puntata de Il Segreto, Donna Francisa dovrà vedersela con la decisione di Cristobal di restare a Puente Viejo, dall'altro la ricca signora avrà un'altra questione di grande interesse da affrontare: separare Fe e Mauricio una volta per tutte. La Montenegro continuerà ad essere contraria alla possibilità che il suo capomastro si unisca alla domestica, una persona da lei considerata non all'altezza. Per questo valuterà un'altra opzione ovvero trovare lei stessa la moglie perfetta per Godoy, colei che sicuramente metterà fine a questo flirt impossibile. Questo pomeriggio assisteremo anche a dei flashback che riporteranno alla memoria un personaggio indimenticabile e morto tragicamente come molti dei suoi amici e parenti. Come sicuramente avrete intuito, stiamo parlando di Mariana, protagonista del film che verrà proiettato da Nicolas nella piazza del paese.

