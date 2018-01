Isola dei Famosi 2018 / Anticipazioni: ecco come si preparano le prime isolane, conduttori e opinionisti

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news: ecco i primi nomi del cast, chi ha detto di no, la conduttrice ufficiale, l'inviato in Honduras e gli opinionisti in studio.

09 gennaio 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

Elettra Lamborghini dice di non all’Isola dei Famosi 2018 e delude tutti i fan. Dopo il passo indietro per il Grande Fratello Vip, la ricca ereditiera data per certa, ha voluto evidenziare l’impossibilità di volare in Honduras, tra temperature bollenti e noci di cocco. La ragazza infatti, ha pubblicato tramite le Stories di Instagram, uno scatto che ha preannunciato una imminente partenza per Miami il prossimo febbraio. Questo dettaglio quindi, farebbe decisamente saltare il prossimo impegno con il reality show, in partenza dal 22 gennaio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. La leader di Riccanza, intervistata da Rolling Stone, ha spiegato anche di avere altre progetti, ben lontani dai programmi televisivi di questo tipo. “Vorrei fare musica. Lanciarmi seriamente in questo mondo, come sto per fare. Sentirete presto qualcosa. Oppure lavorare in programmi tv diversi: basta salotti, tett*, cul*… non ho più niente da dire su certe cose”, ha confidato. A questo punto, il buon Gabriele Parpiglia (il primo a lanciare l’indiscrezione) ha fatto un buco nell’acqua.

Ecco come si stanno preparando le prime naufraghe

Mentre Elettra Lamborghini ha detto di no all’Isola dei Famosi 2018, qualcun altro ha confermato. Stiamo parlando di Bianca Atzei, Nadia Rinaldi e Alessia Mancini, prime tre naufraghe ufficializzate direttamente dal programma televisivo in partenza. Bianca Atzei, reduce dalla separazione da Max Biaggi, ha voluto rimettersi nuovamente in gioco. Per farlo non ha scelto la musica bensì le calde spiagge dell'Honduras. "Più passavano i giorni e più dentro di me cresceva la curiosità... Delle volte si possono prendere delle direzioni che all’apparenza sono lontane da te, da quello che sei e che fai. Ma possono essere delle strade importanti da percorrere soprattutto per te stesso", ha scritto la cantante su Instagram. Anche Nadia Rinaldi si sta preparando per L’Isola ecco perché, pubblicando uno scatto sempre sul famoso social network fotografico, ha condiviso una serie di scatti in vista per la partenza. Anche Alessia Mancini si sta preparando e così, postando uno scatto con la figlia ha scritto: "Guarda tesoro... oltre quella montagna c’è un’isola bellissima, che la mamma raggiungerà tra pochi giorni...". Tra gli altri, confermata Alessia Marcuzzi alla conduzione e Stefano De Martino inviato. Per quanto riguarda gli opinionisti, dovrebbero esserci Daniele Bossari e Mara Venier.

