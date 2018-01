KILLER ELITE/ Su Rai 4 il film con Robert De Niro e Jason Statham (oggi, 9 gennaio 2018)

Killer Élite, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 9 gennaio 2018. Nel cast: Robert De Niro, Clive Owen e Jason Statham, alla regia Gary McKendry. La trama del film nel dettaglio.

09 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST ROBERT DE NIRO E JASON STATHAM

Il film Killer Élite va in onda su Rai 4 oggi, martedì 9 gennaio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller con connotazioni d'azione che è stata prodotta grazie a una collaborazione congiunta anglo-australiana nel 2011. La pellicola, diretta da Gary McKendry, è stata prodotta da un cartello abbastanza numeroso di case di produzione (Omnilab Media, Ambience Entertainment, Current Entertainment) e vede tra gli interpreti principali il grande Robert De Niro. L’attore americano, è affiancato nelle riprese da Clive Owen e Jason Statham. La pellicola non è ascrivibile al genere delle prime televisive essendo stata programmata diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

KILLER ELITE, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola si ambienta nel Regno Unito attorno alla fine del secolo scorso, qui, Danny Bryce insieme a un ristretto gruppo di amici agisce effettuando assassini su commissione. Danny guadagna molto bene ma rimane colpito da un "lavoro" che lo ha portato ad uccidere un uomo davanti a suo figlio. L’esperienza lo porta a ritirarsi in Australia dove va a vivere con una sua vecchia amica, Anne Frazier, gestendo una fattoria e dedicandosi all'agricoltura. Danny deve però ritornare in attività quando Hunter, uno dei suoi amici, viene rapito da un sultano che risiede in Oman. Il riscatto per la liberazione dell’amico è la vendetta da operare su alcuni soldati del SAS (le forze speciali inglesi) che si erano resi responsabili dell’omicidio dei figli dello sceicco durante la sanguinosa guerra nel Dhofar. Danny ricostituisce la sua squadra, team ultra specializzato di cui fanno parte gli amici Davies e Meier, insieme ai compagni "giustizia" un ex membro dei SAS cercando di far passare l’omicidio per incidente. Il fatto di sangue attira però l’attenzione degli "uomini piuma", un club di ex militari che protegge i commilitoni del SAS andati in pensione, tra di essi, spicca Spike Logan. I tre amici non si danno per vinti e uccidono il loro secondo obiettivo il capitano James Cregg, questa volta la modalità per la vendetta scelta è l’avvelenamento. Il terzo obiettivo viene eliminato grazie ad un incidente, in quest’ultima operazione perdono la vita però Davies e Meier uccisi in un cruento scontro a fuoco da Spike. Il film continua fino a quando Danny non riesce a liberare Hunter, insieme a lui, si reca dallo sceicco e come se non bastasse ha un ultimo regolamento di conti con Spike. I tre alla fine si chiariscono ed evitando un ulteriore spargimento di sangue, si accordano per ritornare alla vita civile senza doversi guardare le spalle. Danny alla fine insieme ad Anne e grazie ai soldi ottenuti va a vivere in un casale francese, sperando di non essere mai più contattato da chicchessia.

