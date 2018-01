L'UOMO D'ACCIAIO/ Su Italia 1 il film con Henry Cavill e Amy Adams (oggi, 9 gennaio 2018)

L’uomo d’acciaio, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 9 gennaio 2018. Nel cast: Henry Cavill e Amy Adams, alla regia Zack Snyder. La trama del film nel dettaglio.

09 gennaio 2018

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST HENRY CAVILL

Il film L'uomo d’acciaio va in onda su Italia 1 oggi, martedì 9 gennaio 2018, alle ore 21.20. Una pellicola ascrivibile al genere d'azione fantascientifica che è stata prodotta grazie a una collaborazione congiunta anglo-americana nel 2013. Il lavoro cinematografico diretto dal bravo Zack Snyder si basa su un soggetto scritto e sceneggiato dallo stesso autore statunitense, nella produzione spicca anche la collaborazione di Hans Zimmer che si è dedicato alle partiture musicali. Buono il cast di attori protagonisti, tra di essi citiamo Henry Cavill e Amy Adams, buona anche l’interpretazione di Michael Shannon che interpreta il ruolo del generale Zod. La pellicola non è ascrivibile al genere delle prime televisive perchè è già stata trasmessa altre volte sui palinsesti televisivi italiani. Ma ecco nel dettaglio la trama del film nel dettaglio.

L'UOMO D'ACCIAIO, LA TRAMA DEL FILM

La trama è incentrata sul pianeta Krypton, un pianeta che sta quasi arrivando alla fine a causa del suo nucleo instabile, instabilità esasperata dall’utilizzo sproporzionato di risorse naturali. L’unico che sembra rendersene conto è lo scienziato Jor-El, quest’ultimo in una riunione del consiglio di stato cerca di avvertire i governanti del paese, la riunione viene però interrotta da un colpo di stato operato dal generale Zod, un fervente patriota convinto di poter salvare il paese utilizzando il codice genetico della stirpe kryptoniana. Il pianeta comunque esplode, l’unico a salvarsi è il figlio dello scienziato, unico bimbo nato naturalmente, il piccino poco prima dell’esplosione era stato lanciato infatti dai genitori sulla terra a bordo di una navicella spaziale. Arrivato sul pianeta terra, il giovane Kal-El, viene trovato e accudito da una coppia di contadini Jonathan e Martha Kent, che abitano in una piccola cittadina del Kansas. Il piccino è dotato di super poteri, egli però grazie anche al consiglio dei genitori adottivi fa di tutto per nascondere le sue potenzialità agli altri abitanti, rifugiandosi in una vita da nomade che lo porta a girare tutti gli stati uniti. Superman, cosi come viene chiamato il giovane alieno trova lavoro come redattore in un piccolo giornale di provincia il Daily Planet, e qui inizia ad aiutare di nascosto le forze di polizia a sconfiggere i piccoli crimini che accadono in città. Improvvisamente, la vita tranquilla del super eroe, cambia completamente, complice l’arrivo sulla terra del famigerato generale Zod. Il militare è l’unico che si era salvato dall’esplosione del pianeta Krypton e adesso vuole sottomettere i terrestri, allo scopo di ricreare l’ambiente del pianeta che idealizzava nel passato. Le differenti visioni dei due alieni portano ad uno scontro all’ultimo sangue, dove a perire è il Generale che morirà dopo un violento scontro con l'uomo d'acciaio. Il finale del film è riservato a Clark che avverte il governo statunitense dei suoi poteri e che si dice disponibile ad intervenire, ove voluto, per sconfiggere eventuali criminali violenti, nel frattempo continua la sua collaborazione nel piccolo quotidiano di Metropolis.

