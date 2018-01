LA CROCE DI FERRO/ Su Iris il film con James Coburn e Maximilian Schell (oggi, 9 gennaio 2018)

La croce di ferro, il film in onda su Iris oggi, martedì 9 gennaio 2018. Nel cast: James Coburn, Maximilian Schell e James Mason, alla regia Sam Peckinpah. Il dettaglio della trama.

09 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

SAM PECKINPAH ALLA REGIA

Il film La croce di ferro va in onda su Iris oggi, martedì 9 gennaio 2018, alle ore 23.25. Una pellicola di guerra che è stata diretta da Sam Peckinpah, regista acclamato per aver rinnovato il genere western americano, e tra i suoi grandi successi ci sono Il mucchio selvaggio, per il quale venne anche nominato all'Oscar per la Miglior Sceneggiatura. Il film La croce di ferro, vede come interpreti principali James Coburn, Maximilian Schell, James Mason e David Warner. Il lavoro cinematografico, risale al 1977 ed è un ottimo esempio di coproduzione internazionale, con produttori britannici e della Germania dell'Ovest. La colonna sonora è stata curata da Ernest Gold, premio Oscar per Exodus e nominato allo stesso premio per L'ultima spiaggia, Questo pazzo pazzo pazzo pazzo mondo e Il segreto di Santa Vittoria. Vale inoltre la pena ricordare lo sceneggiatore Julius J. Epstein, già famoso per il capolavoro Casablanca, che gli valse l'Oscar assieme al fratello Philip. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA CROCE DI FERRO, LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, quando sul Fronte Orientale, più precisamente sulla Penisola di Taman, avviene uno scontro di classe tra il nuovo arrivato, un ufficiale aristocratico prussiano, il capitano Stransky (Maximilian Schell) che brama per vincere la Croce di ferro, e il sottufficiale di fanteria cinico e indurito dalla guerra, il Sergente Rolf Steiner (James Coburn). Quest'ultimo, grazie agli atti di eroicitià ma soprattutto all'ottima riuscita del contrattacco, viene nominato per la Croce di ferro. Quando viene ordinata la ritirata, Stransky non notifica ciò al plotone di Steiner, abbandonando così i soldati a loro stessi. Dopo varie peripezie, Steiner riesce a sopravvivere e inizia a cercare Stransky. Una volta trovatolo, decide di non ucciderlo, ma di mostrargli dove le croci di ferro crescono in realtà. I due ripartono così per il campo di battaglia.

© Riproduzione Riservata.