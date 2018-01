LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 4/ Anticipazioni del 9 gennaio 2018: Connor di nuovo al fianco di Annalise

Le regole del delitto perfetto 4, anticipazioni del 9 gennaio 2018, su Fox in prima Tv assoluta. Bonnie minaccia la famiglia di Claudia, Laurel scopre un collegamento.

Nella prima serata di oggi, martedì 9 gennaio 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio de Le regole del delitto perfetto 4, in prima Tv assoluta. Sarà il 6°, dal titolo "Tieni duro, mamma". Prima di scoprire la anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Bonnie (Liza Weil) partecipa ad una nuova seduta con il dottor Isaac (Jimmy Smits) e senza fargli il nome della Keating (Viola Davis), gli rivela di aver iniziato gli incontri solo per far del male all'avvocato. Diversi anni prima, la Keating difende un Consigliere dalle accuse di molestie mosse da Bonnie. Nel presente, Connor (Jack Falahee) continua a non voler lavorare o studiare, mentre Laurel (Karla Souza) prosegue la sua relazione clandestina con Frank (Charlie Weber). La Keating invece contatta diversi altri detenuti per avviare la class action.

Nel passato, Bonnie rivela di essere stata abusata per la prima volta a soli 14 anni e di essersi fermata solo quando era rimasta incinta, ma che in seguito ha perso il bambino. Sam (Tom Verica) le suggerisce di rifiutare l'incarico, ma l'avvocato non intende tirarsi indietro ed è sicura di poter arrivare fino in fondo. Entrambi stanno inoltre facendo la terapia per cercare di avere un figlio. Nel presente, Bonnie informa Nate dei suoi sospetti su Annalise, sicura che l'avvocato stia contattando i vecchi clienti della Cross (Marianne Jean-Baptiste). Al carcere tuttavia non le hanno dato alcuna informazione e per questo le serve Nate.

Nel frattempo, Tegan (Amirah Vann) regala a Michaela (Aja Naomi King) un costoso paio di scarpe come premio per il suo impegno. Più tardi, la ragazza fa nuove pressioni ad Oliver (Conrad Ricamora) perché trovi un modo che gli permetta di accedere al pc di Tegan. Nate invece scopre che Annalise entra ed esce dal penitenziario grazie ai soldi passati sotto banco alle guardie. Le rivela di avere inoltre una persona adatta alla sua causa, ma vuole prima che agisca in modo pulito. In seguito, Nate mente a Bonnie e non le riferisce di aver visto Annalise.

Nel passato, Bonnie rivela di aver ricordato le violenze solo anni dopo gli eventi traumatici. Annalise inizia a mettere in dubbio l'innocenza del cliente, ma le viene promesso un posto da socia e cede. Durante il controinterrogatorio, insinua inoltre che Bonnie possa avere dei ricordi falsati. Riesce così a vincere la causa, ma decide di licenziarsi e propone a Bonnie di accettare il suo finanziamento per diventare avvocato e farle da assistente. Nel presente, Claudia (Yolonda Ross) annuncia alla Keating di volersi unire alla class action al fianco di altre detenute. L'avvocato scopre tuttavia che Bonnie ha fatto delle offerte diverse alle clienti precedenti, rubandoglieli tutti. Quella sera, Asher (Matt McGorry) scopre le menzogne di Michaela, mentre Isaac scopre la vera identità di Bonnie. Due settimane dopo, il sospettato dell'omicidio si trova in cella: Asher.

Dopo aver tolto credibilità alla Keating, Bonnie inizierà a fare retromarcia sulle proprie decisioni. Per Isaac aver scoperto le menzogne della donna rappresenta invece un pericolo, soprattutto perché l'effetto negativo prodotto dalla Keating diventa sempre più evidente. Intanto, Connor è ancora confuso per la sua relazione di Oliver, ma sceglie di non cedere agli impulsi. Si presenta invece da Annalise e la convince a tenerlo al suo fianco, rivelando di aver rinunciato agli studi. I due scopriranno infatti che il Procuratore ha intenzione di dare lo sfratto al figlio di Claudia, che vive con la nonna in pensione. Asher invece regalerà a Michaela un orsacchiotto dentro cui ha nascosto una telecamera, solo per scoprire il segreto che condivide con Laurel.

