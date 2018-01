LILLO / “Non abbandonerei mai la recitazione e la radio” (Stasera tutto è possibile)

Il popolare comico Lillo protagonista questa sera del game show di Rai 2. Per Lillo e la sua spalla Greg trentuno anni di comicità insieme e un’intesa a trecentosessanta gradi.

09 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Lillo e Greg, Stasera tutto è possibile

Ad arricchire la serata di Stasera tutto è possibile con la sua proverbiale comicità, il comico Pasquale Petrolo in arte Lillo che da trentuno anni fa coppia con Claudio Gregori in arte Greg, divertendo il pubblico sia al cinema che al teatro con numerose interpretazioni. La loro è un’intesa che va oltre i confini puramente professionali, e che riesce anno dopo anno, esperienza dopo esperienza a macinare una serie di successi. È infatti dal 1986, anno in cui i due comici si sono conosciuti nella casa editrice di fumetti dove entrambi lavoravano, che la loro unione non è mai crollata anzi si è sempre più rafforzata. Intervistati dal quotidiano Il Messaggero, Lillo e Greg hanno svelato il segreto della loro unione duratura: “Abbiamo la fortuna di avere gli stessi gusti, e sarà anche per questo che non litighiamo mai. Non succede quasi mai che qualcuno ami in maniera esagerata una cosa, lavorativamente parlando, e che l’altro la odi”.

LO SPETTACOLO CAMPIONE DI INCASSI E DI RISATE

Tra gli ultimi successi di Lillo e Greg “L’uomo che non capiva troppo (reloaded)”, uno spettacolo che è andato in scena al Teatro Olimpico fino a qualche settimana fa e che ha fatto registrare una serie di sold out. La sequenza di gag, di dialoghi surreali nonché di personaggi sopra le righe hanno decretato il successo dello spettacolo che tra l’altro riesce a sfruttare anche la potenze di scenografie che si avvicinano molto a quelle cinematografiche. Nella stessa intervista a Il Messaggero, Lillo ha ammesso che il successo sta nel riuscire sempre ad essere originali: “Credo che il successo di questo spettacolo sia dipeso dal passaparola, che è stato immediato. Ma anche la formula che funziona: nell'aria c'è voglia di cose originali, non solo a teatro. Si stanno ripetendo troppe cose nel mondo dello spettacolo e questo rappresenta qualcosa di nuovo”.

I due comici ammettono di ispirarsi alla coppia comica per eccellenza: “Stanlio e Olio. Anche se un pensiero va anche a Cochi e Renato e a Vianello e Tognazzi”. Riguardo ai progetti futuri, Lillo confessa di voler portare questo spettacolo in giro per l’Italia: “Vogliamo continuare a girare l’Italia con questo spettacolo, portarlo nei grandi teatri. Non abbandonerei mai la recitazione. E ovviamente la radio, che ormai è la nostra missione quotidiana.

