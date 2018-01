Laura Freddi mamma/ Foto, ritorno a casa con la figlia Ginevra e il compagno Leonardo D'Amico

Laura Freddi è diventata mamma! Il settimanale Chi ha immortalato la showgirl durante il ritorno a casa con la figlia Ginevra e il compagno Leonardo D'Amico.

09 gennaio 2018 Anna Montesano

Laura Freddi mamma

Grande gioia per Laura Freddi che è stata immortalata dal settimanale Chi all’uscita dalla clinica nella quale il 3 gennaio ha dato vita alla piccola Ginevra. La showgirl appare sorridente mentre, riparata da un paio di occhiali da sole, stringe a sè la figlia e riceve un bacio sulla guancia dal compagno Leonardo D’Amico. La Freddi, come riportato da Tgcom, ha dichiarato: "Se penso che solo un anno fa nella casa del GfVip piangevo perché non ero riuscita a diventare mamma non ci posso credere!" L'ex di Non è la Rai ha finalmente realizzato il suo sogno più grande, diventare mamma. La piccola Ginevra ha dato nuova luce alla vita di Laura Freddi.

GLI IMPEGNI TELEVISIVI DELLA SHOWGIRL

Ricordiamo ora gli ultimi impegni televisivi che hanno visto protagonista la Freddi. Dall'11 settembre al 6 novembre 2015 è concorrente del programma Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai 1. Da gennaio a maggio 2016 riprende la tournée teatrale di Stressati ancora di più come protagonista femminile della commedia. Il 5 e 6 agosto conduce per il terzo anno consecutivo la kermesse comica "Cabaret Amore mio" al fianco di Enzo Iacchetti. Dal 9 all'11 settembre 2016 condurrà Evoli Festival assieme al comico Massimo Carrino. Da gennaio 2017 sarà protagonista di un nuovo spettacolo teatrale per la regia di Diego Ruiz che girerà tutta Italia. Dal 19 settembre 2016 partecipa come concorrente alla prima edizione del reality show Grande Fratello VIP qualificandosi quinta con il 33% dei voti. Ora la più grande gioia data dalla nascita della piccola Ginevra.

© Riproduzione Riservata.