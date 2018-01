Luca Onestini e Ivana Mrazova / Sono fidanzati? Signoretti scredita la loro passione: “Non c’è fuoco!”

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati? Si apre il dibattito a Pomeriggio 5 e Riccardo Signoretti smentisce che tra di loro possa esserci della vera passione.

09 gennaio 2018 Valentina Gambino

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ufficialmente una coppia? Così pare. La conferma infatti, arriva durante i giri di valzer in onda nel corso di Verissimo lo scorso sabato pomeriggio. Una ‘mezza’ conferma intanto, era già arrivata tra le pagine del settimanale Chi, che aveva beccato la coppia insieme dopo essere usciti da una Spa. L’ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca, dopo la fine del Grande Fratello Vip, hanno avuto modo di avvicinarsi molto e, per la maggior parte dei casi, i loro movimenti social hanno dimostrato l’interesse profondo da parte di entrambi. Ed infatti, proprio sul web c’è stato modo di identificare i primi coinvolgimenti ufficiali tra i due. Durante le battute finali del programma andato in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, Luca e Ivana hanno instaurato un rapporto d’amicizia molto forte e proprio Onestini, sperava fin da subito che il loro rapporto potesse trasformarsi in qualcosa di più duraturo. Una volta fuori dalla Casa di Cinecittà, i due ragazzi si sono incominciati a vivere lontani dalle telecamere del programma e, dopo la fine della storia d’amore della modella con l’ex fidanzato, le cose si sono incominciate a muovere verso un rapporto differente.

Luca e Ivana, nuovi dettagli a Pomeriggio 5

Dopo numerose dediche social, finalmente Ivana Mrazova è tornata in Italia. Ed infatti la modella ceca dovrà intraprendere una nuova esperienza lavorativa con ’90 Special’, il nuovo programma di Italia 1 con Nicola Savino e Katia Follesa. Facendo ritorno nel nostro belpaese, Ivana e Luca hanno avuto modo di riabbracciarsi facendo letteralmente impazzire gli estimatori. A quanto pare, la coppia non ha più nessuna intenzione di nascondersi e finalmente, guardandosi negli occhi potranno mettere in piedi le basi della loro relazione d’amore. Dell’argomento si è parlato anche durante Pomeriggio 5, il rotocalco condotto da Barbara d’Urso sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, in onda ieri con la prima puntata del 2018. La ruspante conduttrice, parlando con Paola Caruso e Raffaello Tonon, ha avuto modo di riprendere l’argomento con l’ex Bonas che ha svelato di aver fatto volontariamente un passo indietro perché Onestini non faceva per lei. “La Caruso non si sentiva al centro dell’attenzione”, ha chiosato invece l’opinionista milanese. Riccardo Signoretti però, ha voluto smentire un po’ questa indiscrezione: “Non c’è fuoco tra di loro…”.

