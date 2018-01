MARIA DE FILIPPI CONTRO CLAUDIO BAGLIONI/ "Sanremo? Che errore non prendere cantanti da Amici e X Factor!"

Maria De Filippi contro Claudio Baglioni: dopo l'esperienza all'Ariston, la conduttrice di Amici difende i prodotti del suo talent e non solo. Poi il consiglio a Michelle Hunziker...

Maria De Filippi a Sanremo accanto a Ricky Martin (foto da Lapresse)

Un anno fa, di questi tempi, il mondo della tv era in subbuglio: l'annuncio della presenza di Maria De Filippi al Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti aveva entusiasmato milioni di italiani. Forte di quella esperienza, adesso, la conduttrice Mediaset ha il diritto di commentare le scelte del nuovo direttore artistico, Claudio Baglioni. Lo fa dalle pagine del numero di Chi in edicola mercoledì 10 gennaio:"Io penso che in generale Sanremo sbagli sempre quando non prende ragazzi dei talent, come “Amici o “X Factor”, perché sono una realtà, a meno che quelli che si sono presentati non fossero all’altezza". Una presa di posizione importante da parte della De Filippi, che al settimanale di Alfonso Signorini racconta anche come ha vissuto la conduzione dello scorso anno:"A Sanremo ho perso quattro chili in una settimana perché non mangiavo. Il motivo? Dopo la prima serata, essendo abituata a programmi settimanali, credevo che tutto fosse finito, e invece si ricominciava la mattina dopo! Per fortuna Carlo Conti mi ha sempre trasmesso tranquillità".

IL CONSIGLIO A MICHELLE HUNZIKER

Maria De Filippi, intervistata da Chi, nel parlare del Festival di Sanremo 2018 non si è tirata indietro quando si è trattato di dare un consiglio a Michelle Hunziker, di fatto la sua erede - in qualità di presenza femminile - sul palco dell'Ariston. Queste le parole affidate al settimanale di Alfonso Signorini dalla Maria "nazionale":"A parte che Michelle sarà bravissima e bellissima, ho capito che, se dovessi mai rifare Sanremo, lo prenderei come una gara musicale dove la conduzione televisiva è solo un corollario. Avevo studiato vita, morte e miracoli di tutti i cantanti e degli ospiti e mi è servito a poco, anzi: ho scoperto che l’ostetrica che ha fatto nascere oltre 7.600 bambini aveva un maialino che ha cresciuto come un figlio, ma che poi, alla fine, è finito in pentola: non volevo più presentarla né vederla!". Michelle darà ascolto ai consigli della più esperta collega o sceglierà di arrivare preparatissima all'appuntamento sanremese?

