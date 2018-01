MR. DEEDS/ Su Canale Nove il film con Adam Sandler e Winona Ryder (oggi, 9 gennaio 2018)

Mr. Deeds, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 9 gennaio 2018. Nel cast: Adam Sandler, Winona Ryder e Steve Buscemi, alla regia Steven Brill. La trama del film nel dettaglio.

09 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST ADAM SANDLER

Il film Mr. Deeds va in onda su Canale Nove oggi, martedì 9 gennaio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola realizzata nel 2002 che è stata diretta dal bravo Steven Brill, la pellicola ascrivibile al genere delle commedie ironiche, è stata prodotta da un cartello di case di produzione (Columbia Pictures, New Line Cinema, Happy Madison Productions) e vede come interpreti principali Adam Sandler e Winona Ryder. Ottime le musiche composte dall'italo americano Teddy Castellucci per una pellicola che è stata già programmata diverse volte sui palinsesti televisivi italiani. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MR. DEEDS, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia con la morte di un miliardario americano, Preston Blake. L'uomo viene colpito da un infarto durante una scalata, non avendo eredi, il suo impero stimato in 40 miliardi di dollari vanno perciò all'unico discendente esistente, Longfellow Deeds, un fattorino dal cuore d'oro che lavora in una pizzeria di un piccolo paesino del New Hampshire. Il giovane viene contattato dal socio di Blake, il magnate senza scrupoli Chuck Cedar che lo vorrebbe fuorviare allo scopo di acquisire le sue azioni. In tale contesto, Deeds visita la casa del defunto parente e conosce il simpatico maggiordomo Emilio Lopez, un governante molto affezionato a Blake che ha la capacità di apparire e scomparire all'improvviso, e che da sempre, era stato al servizio del magnate americano. Il giovane fa inoltre la conoscenza di Pam Dawson una giornalista in incognito che cerca lo scoop della sua vita, cercando di avere notizie in anteprima su quello che sta per diventare uno degli uomini più ricchi di tutti gli Stati Uniti d'America. La donna, pur volendo raggiungere il successo rifiuta di firmare un pezzo in cui il nuovo magnate viene dipinto come un pazzo afflitto da turbe sessuali. I due, nonostante tutto, si innamorano e l'uomo vende le sue azioni devolvendo i ricavi in beneficenza e ritornando al suo antico lavoro di fattorino. Il fatto che la donna fosse sotto copertura non permette a Deeds di riconoscerla quando ella di reca con un lungo viaggio nel New Hampshire per dichiarare la sua infatuazione ad un uomo che aveva imparato ad apprezzare. Si rincontrano invece durante l'assemblea degli azionisti della vecchia società di Blake, assemblea che dovrebbe sancire lo smantellamento della società televisiva fondata dall'anziano alpinista. Deeds, nonostante non abbia più azioni si schiera contro lo smembramento stante che se esso avvenisse oltre cinquantamila persone si ritroverebbero senza occupazione. Quando tutto sta per naufragare e lo smembramento sta per essere approvato, inaspettatamente il giovane trova l'aiuto della donna che rivela come il vero discendente di Blake sia il maggiordomo, visto che nel passato Preston aveva avuto una relazione con la madre di Lopez. Il finale è dedicato alla storia d'amore tra Deeds e la giornalista, una coppia che vive nella tranquillità di Mandrake Falls avendo a disposizione un miliardo di dollari regalatogli dall'ex maggiordomo diventato l'unico proprietario dell'impero del defunto padre.

© Riproduzione Riservata.