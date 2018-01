MARIANNA ACIERNO/ Uomini e Donne, è la scelta di Paolo Crivellin: il pubblico ne è convinto! (Trono Classico)

Marianna Acierno, protagonista della puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne con il bacio mozzafiato che si è scambiata in esterna con Paolo Crivellin.

09 gennaio 2018 - agg. 09 gennaio 2018, 15.28 Stella Dibenedetto

Marianna Acierno

L'ultima esterna andata in onda è parsa essere la conferma che Paolo Crivellin sceglierà Marianna Acierno. A Uomini e Donne è arrivato il loro primo bacio appassionato. I commenti seguiti poi in studio da parte del tronista - "Lei è l'unica che io trovo vera al 100% e sulla quale non ho dubbi" - sembrano ulteriormente confermare. I commenti del web sono chiari: "A me questa ragazza piace e lui quand'è con lei diventa quasi piacevole (solitamente lo trovo insulso). Sicuramente vedo più sostanza tra loro due che tra lui e Angela (ché sono solo urla e sceneggiate senza motivo, in tipico stile uomini e donne)" e ancora c'è chi nota "Altro che l'esterne di paolo con Giorgia e i loro finti baci..non c'è paragone! Da questa esterna si nota molto che paolo dopo l'allontanamento con angela si sta avvicinando e legando a Marianna". (Anna Montesano)

CHI È MARIANNA

Marianna Acierno è una delle nuove corteggiatrici del trono classico di Uomini e Donne che sta maggiormente facendo parlare di sé. Bellissima e molto elegante, la corteggiatrice, nonostante sia arrivata tardi alla corte di Paolo Crivellin rispetto alle sue rivali, è riuscita a sbaragliare la concorrenza conquistando le attenzioni del tronista biondo che non nasconde l’interesse che nutre per la 27enne casertana che, però, vive e lavora a Milano. Dotata di un carattere forte e determinata, Marianna ha dimostrato sin dalle prime esterne di non voler essere una semplice bambolina. Pur volendo lasciare lo studio di Uomini e donne con Paolo, Marianna non ha alcuna intenzione di rinunciare alla propria personalità e lo sta dimostrando con i fatti. Senza perdere tempo, infatti, ha fatto breccia nel cuore di Paolo con cui, nell’esterna tra poco in onda, si lascerà andare ad un bacio mozzafiato. Il feeling tra il tronista e la corteggiatrice è sempre più forte al punto che i fans pensano che potrebbe essere davvero lei la scelta di Paolo.

MARIANNA ACIERNO SARA’ LA SCELTA DI PAOLO CRIVELLIN?

Paolo Crivellin è il protagonista di Uomini e Donne anche nelle prime puntate del 2018. Il tronista non ha ancora fatto la propria scelta e, prima di annunciare il nome della donna con cui intende lasciare il programma, trascorrerà un weekend con Angela Caloisi e Marianna Acierno. Se con la prima, il rapporto è sempre stato abbastanza conflittuale, con Marianna, invece, il feeling è stato immediato. Bellissima, elegante, sensuale, forte e determinata, Marianna ha tutte le carte in regola per lasciare il programma di Maria De Filippi come la scelta di Paolo. Di fronte all’insicurezza del tronista, i fans del trono classico sono pronti a scommettere che sarà proprio la Acierno la scelta di Crivellin. Andrà davvero così o Marianna si ritroverà nuovamente single?

