Marina Ripa di Meana/ Dall'esposto all'Ordine dei medici al tributo ironico di Striscia la Notizia

Marina Ripa di Meana, dall'esposto all'Ordine dei medici al tributo ironico di Striscia la Notizia: le ultime notizie sull'eccentrista stilista e scrittrice, morta il 5 gennaio scorso

09 gennaio 2018 Silvana Palazzo

La morte di Marina Ripa di Meana è diventata un caso etico-scientifico. Silvio Viale, che si occupa anche di eutanasia e fine vita, ha infatti deciso di inoltrare un esposto all'Ordine dei medici della provincia di Roma. «Se è vero che ha saputo solo il 27 dicembre della possibilità di morire con l'ausilio di una sedazione terminale, altrimenti detta palliativa, questo è uno scandalo e l'Ordine dei medici di Roma non può rimanere in silenzio. È una questione di decoro deontologico e professionale». Il medico responsabile del Comitato etico-scientifico di Exit Italia ha deciso di scendere in campo dopo il video testamento di Marina Ripa di Meana, nel quale ha ammesso di non essere a conoscenza della possibilità di procedere con la sedazione terminale. «Ogni buon medico ha il dovere di informare. Essendo giunta in una fase finale della propria vita, avrebbe potuto essere aiutata sia mediante il suicidio assistito sia mediante la sedazione terminale, entrambi eseguibili a casa sua accompagnata dalle persone a lei più care». Il suicidio assistito non è legale in Italia, ma lo è la sedazione terminale. Per questo Silvio Viale, come riportato da Libero, ritene che sia «scandaloso e intollerabile che i medici curanti non abbiano mai informato la paziente delle possibilità di assistenza quando la morte sarebbe stata imminente, costringendola a ipotizzare un impossibile viaggio per suicidio assistito e a conoscere solo il 27 dicembre che fosse possibile una sedazione profonda terminale a domicilio».

MARINA RIPA DI MEANA, IL TRIBUTO IRONICO DI STRISCIA LA NOTIZIA

Marina Ripa di Meana è stata ricordata anche da Striscia la Notizia, che però ha voluto dare un taglio ironico al suo tributo. Il tg satirico ha infatti mandato in onda un video con tutte le iconiche sfuriate che la stilista ha fatto nel corso della sua vita. Dalla torta lanciata a Maurizio Costanzo nella sua omonima trasmissione alla scena in cui lancia il bicchiere di pipì contro Vittorio Sgarbi, passando allo scontro con Fabrizio Corona durante una puntata de La Fattoria. Ma è stata anche riportata la litigata con Victoria Cabello che si era conclusa con un lancio del suo libro. Tutti i programmi televisivi hanno ricordato l'eccentrica Marina Ripa di Meana, da Domenica In a Storie Italiane, passando per La Vita in Diretta e Pomeriggio 5, ma Striscia la Notizia lo ha voluto fare col sorriso, quello che del resto ha accompagnato sempre la stilista nel corso della sua vita, nonostante le difficoltà e la lunga battaglia di 16 anni contro il cancro. Clicca qui per il video tributo a Marina Ripa di Meana.

