Maurizio Costanzo contro Sonia Bruganelli: “Può spendere i soldi come vuole, ma anche la forma è sostanza”. Il marito di Maria De Filippi attacca la moglie di Paolo Bonolis

09 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Sonia Bruganelli è ormai diventata un bersaglio: la moglie di Paolo Bonolis è attaccata a più riprese. Dai social al giornalista Aldo Grasso, ma emergono anche le dure dichiarazioni di Maurizio Costanzo. Nella sua rubrica settimanale su Nuovo Tv il giornalista e conduttore ha bacchettato Sonia Bruganelli. «Vip e persone comuni hanno un grande prurito alle mani, per cui appena fanno una foto devono subito pubblicarla sul web, sperando di ricevere consenso e commenti. Insomma, i social non fanno altro che incrementare il nostro narcisismo», ha scritto Maurizio Costanzo. Il riferimento è alle foto che la moglie di Paolo Bonolis pubblica sui social: su Instagram, ad esempio, è scoppiata la bufera per la foto della figlia più piccola a bordo di un jet privato. Dopo le critiche negative degli utenti sui social, è sceso in campo anche Maurizio Costanzo che non ha approvato il gesto della celebre autrice televisiva. Il punto è sempre lo stesso: ognuno può spendere i soldi come vuole, ma l'ostentazione fine a se stessa è pericolosa...

MAURIZIO COSTANZO ATTACCA SONIA BRUGANELLI

«Lei fa benissimo a spendere i soldi come crede ma forse avrebbe potuto evitare di mostrare al mondo intero come viaggia perché nella vita anche la forma è sostanza!», così Maurizio Costanzo interviene sul caso Bruganelli. Il gesto della moglie di Paolo Bonolis non è piaciuto al marito di Maria De Filippi, che non ha usato giri di parole per esprimere il suo pensiero. Chissà come replicherà la diretta interessata, che non le manda mai a dire... Nelle scorse settimane aveva ingaggiato un botta e risposta a distanza con Aldo Grasso, poi ha commentato l'articolo di Vanity Fair, che si è interrogato sul tema del lusso esibito, chiedendo ai lettori se sia giusto o sbagliato. «Quando ci sono le vacanze e non hai voglia di inventarti nuovi argomenti... perché io non posso credere che siamo di nuovo all'aereo privato!!!!», ha scritto su Instagram Sonia Bruganelli con la stessa irriverenza con cui aveva attaccato Aldo Grasso. «Chiedo umilmente scusa se mi sono permessa di prendere l'aereo privato, come fanno tutte le famiglie che possono permetterselo. Non lo farò più, d'ora in poi solo eliche». Ora tocca a Maurizio Costanzo: cosa dobbiamo aspettarci?

