PAOLA CARUSO/ Video, 100 rose per l’ex Bonas da un misterioso corteggiatore (Stasera tutto è possibile)

La showgirl calabrese Paola Caruso dopo le minacce di morte sui social di cui è stata vittima, ritorna in tv nella puntata del programma condotto da Amadeus su Rai 2.

09 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Paola Caruso, Stasera tutto è possibile

Ritorno in televisione per la showgirl calabrese Paola Caruso che questa sera sarà ospite di Stasera tutto è possibile, format presentato da Amadeus. Per l’ex bonas di Avanti un altro un primo appuntamento mediatico di caratura nazionale dopo le minacce di morte che l’hanno raggiunta sui social per via del suo debole per l’ex concorrente del Gf Vip 2, Luca Onestini. Infatti, nello scorso mese di dicembre durante una puntata di Pomeriggio Cinque, Paola Caruso aveva denunciato l’accaduto rimarcando il disgusto per questo genere di situazioni: “Sono tanti anni che ho profili social, ma non mi è mai capitato di ricevere minacce di morte. Tutto questo perché dicono che mi sono messa in mezzo tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Mi dicono che io devo morire ammazzata, di stare attenta, di guardarmi le spalle. Rendiamoci conto che stiamo vivendo una cosa folle. Il Grande fratello crea dei mostri e questa è una cosa bruttissima perché prima di tutto noi siamo persone e non bisogna minacciare un'altra per nessuna ragione. E' un mondo malato, sono schifata”.

PAOLA CARUSO: 100 ROSE PER LEI, DI CHI SARANNO?

In attesa di capire eventuali sviluppi nel presunto flirt con Luca Onestini nel quale ci sarebbe la modella ceca Ivana Mrazova a fare da terzo incomodo, per Paola Caruso sembrano poter esserci altre importanti novità sentimentali magari collegate allo stesso Onestini. Infatti, in queste ore la bella calabrese ha pubblicato su Instagram una bellissima foto che la ritrae immersa in un mazzo di 100 rose rosse. Nel post la Caruso ha scritto in maniera enigmatica: “100 rose rosse ma è l’unica rosa bianca che fa la differenza”. Una foto che ha incuriosito tantissimi fan e followers dell’ex bonas di Avanti un altro che hanno lasciato centinaia di commenti in cui le è stato chiesto di far luce sulla vicenda, svelando il nome del mittente di un così romantico pensiero: “Sono troppo curioso di sapere chi è”, “Amiii chi è stato?”, “Chi te le ha regalate sarà una persona fantastica”. Clicca qui per vedere il post e la foto pubblicata sui social.

