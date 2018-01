PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 9 gennaio 2018 : Toro in ripresa, Scorpione è il tuo momento!

Oroscopo di Paolo Fox, oggi 9 gennaio 2018: previsioni sui segni zodiacali. Grande anno per i Pesci, la Luna opposta all'Ariete. Scorprione momento favorevole ricco di soddisfazioni

09 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 9 GENNAIO 2018

Ora andiamo ad analizzare da vicino i segni zodiacali nello specifico seguendo l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Partiamo dai segni di Ariete e Pesci. In questi giorni la Luna è ancora in opposizione al segno dell'Ariete. Quindi al livello di umore si è leggermente in difficoltà con degli alti e bassi. Come segno normalmente si reagisce molto bene alle provocazioni degli altri, non valutandole. Ora però ci si sente stanchi e quindi spesso la reazione appare brusca. Attenzione a non rovinare i legami importanti perché spesso quando ci si sente stanchi e sottotono si possono dire cose che non si pensano e si assumono degli atteggiamenti aggressivi e poco diplomatici. Bisogna cercare di rinviare ogni discorso o decisione a mercoledì. Per i Pesci è il momento di vivere un grande 2018. Un piccolo sostegno sarà molto importante, che sia dalla persona che si ama o dalla famiglia. Si deve cambiare atteggiamento e incominciare di nuovo a credere nel futuro.

REAZIONE DEL TORO, SEGNI IN CRESCITA

Voltiamo pagina e andiamo a vedere da vicino i segni in crescita secondo quanto detto dal noto astrologo Paolo Fox nel suo oroscopo a LatteMiele. Il Toro si sente decisamente forte, più di quanto è stato nelle ultime settimane. Si vivono diverse situazioni interessanti anche perché sono diverse le realtà sentimentali che si verranno a creare. Il Leone si sente sempre e comunque d'aiuto, ma c'è comunque anche il dubbio se riuscire a trovare la strada per provare a svoltare. E' un momento in cui alcuni hanno delle indecisioni, ma si riescono a chiudere diversi programmi che in passato erano considerati validi. Lo Scorpione è decisamente in un momento vincente che porterà a un 2018 pieno di sorrisi. Bisogna però allontanare tutte le situazioni che sembrano aver creato un po' di preoccupazione. Grande annata anche per i Pesci che hanno bisogno però di un sostegno esterno per riuscire a lasciarsi alle spalle delle complicazioni che in passato hanno creato non pochi problemi.

DIFFICOLTÀ PER IL CANCRO, SEGNI IN CALO

Partiamo con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 9 gennaio 2018, e lo facciamo da quei segni zodiacali che vengono considerati in calo. La Luna è in opposizione al segno dell'Ariete che si trova a vivere delle difficoltà dal punto di vista dell'umore viaggiando su alti e bassi senza trovare equilibrio. Ancora peggio va al Cancro che in questo momento ha diversi pianeti in opposizione e rischia di trovarsi in situazioni davvero molto difficili. Non si deve quindi sottovalutare un momento in cui forse fermarsi può essere il consiglio migliore. Chiedere aiuto non è segno di debolezza, ma di grande umiltà, e anche grazie alla mano tesa di qualcuno si potrebbe riuscire ad uscire da un arco di giorni in cui molte cose sembrano essere più complesse di quanto in realtà sono. Attenzione per la Bilancia che deve evitare di prendere nuove strade e deve cercare di vivere sempre e comunque attento e concentrato su quello che si fa.

© Riproduzione Riservata.