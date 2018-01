PAYBACK - LA RIVINCITA DI PORTER/ Su Rete 4 il film con Mel Gibson (oggi, 9 gennaio 2018)

Payback - La rivincita di Porter, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 9 gennaio 2018. Nel cast: Mel Gibson, Gregg Henry, Maria Bello e David Paymer. La trama del film nel dettaglio.

09 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione in seconda serata su Rete 4

MEL GIBSON NEL CAST

Il film Payback - La rivincita di Porter va in onda su Rete 4 oggi, martedì 9 gennaio 2018, alle ore 23.40. Una pellicola noir che è stata scritta e diretta da Brian Helgeland, del quale ne segna anche il debutto come regista. Il regista probabilmente è più conosciuto per aver vinto l'Oscar come Miglior Sceneggiatura per L.A. Confidential (1997). Tra gli attori di Payback invece, è doveroso citare la presenza di Mel Gibson, Gregg Henry, Maria Bello e David Paymer. In particolare, la Bello, è stata scelta tra le audizioni del film Superman che stregarono il regista. Il film risale al 1999 e la trama si basa sul romanzo Anonima carogne (The Hunter) di Donald E. Westlake. Tra le curiosità della produzione c'è da sottolineare che nel girare il film è stato utilizzato il cosiddetto bleach bypass, così come tinte tenui di rosso, marrone e grigio per i costumi, il set e le automobili per intensificarne l'effetto. Secondo Mel Gibson, girarlo in bianco e nero avrebbe probablemente aggiunto mistero alla trama. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

PAYBACK - LA RIVINCITA DI PORTER, LA TRAMA DEL FILM

Dopo un recupero di cinque mesi a seguito di un'imboscata, Porter è pronto per la sua rivincita. Inizia così a rintracciare vari personaggi più o meno raccomandabili. Primo fra tutti, il gangster Val Resnick (Gregg Henry), suo ex collega, e Lynn (Deborah Unger), sua moglie ex eroinomane. Entrambi hanno tradito Porter a favore di una truffa alla mafia cinese locale. Sono infatti stati loro a sparargli e a lasciarlo in fin di vita, ma dopo aver trovato e confrontato la moglie, questa viene trovata morta per overdose. Porter decide così di aiutare una giovane ragazza, Rosie, nel giro di una potente organizzazione criminale conosciuta come Outfit, e per avvicinarsi a Val dovrà aver a che far con vari brutti ceffi. Con l'aiuto di Rosie, il protagonista riuscità ad avere la sua rivincita personale e lavorativa, mettendo false prove qua e là per incastrare chi lo aveva in precedenza ingannato e rapendo il figlio di un membro dell'organizzazione criminale. Purtroppo però, Porter viene preso dagli uomini dell'Outfit e rinchiuso in un magazzino, picchiato e torturato. Trasportato in un appartamento segreto, i criminali restano vittima dei loro stessi stratagemmi. Porter e Rosie possono scappare in Canada con i soldi della truffa per iniziare una nuova vita.

