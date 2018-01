Pomeriggio 5/ Anticipazioni 9 gennaio: l'incidente dello scuolabus e le vacanze scapestrate

Pomeriggio 5, anticipazioni 9 gennaio: l'incidente dello scuolabus sul quale viaggiavano 50 bambini e le vacanze scapestrate con Nozzolino e Lory Del Santo.

09 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso

Il 2018 di Barbara D’Urso e di Pomeriggio Cinque è cominciato alla grande. La prima puntata del nuovo anno, animata dalla pesante discussione tra Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti, ha incollato davanti ai teleschermi 2.500.000 telespettatori. Dopo la lunga pausa natalizia, dunque, il programma pomeridiano di canale 5 ha fatto i botti affrontando sia argomenti di cronaca e di attualità che televisivi come la prossima partenza dell’Isola dei Famosi 2018. Di cosa si parlerà, invece, nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi, martedì 9 gennaio, in onda tra pochissimo? Nella prima parte della trasmissione, dedicata alla cronaca, Barbara D’Urso tornerà ad occuparsi dell’incidente dello scuolabus, avvenuto ieri Castellucchio, nel Mantovano, e a bordo del quale viaggiavano 28 bambini. Al momento, secondo quanto riferisce l’Ansa, sono tre i bambini ancora ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Mantova. Barbara D’Urso, con una delle sue inviate, tornerà ad occuparsi dell’incidente. Inoltre si parlerà anche della scomparsa di una mamma in Calabria.

LE VACANZE SCAPESTRATE CON NOZZOLINO E LORY DEL SANTO

Non ci sarà solo la cronaca al centro dell’appuntamento odierno di Pomeriggio Cinque. Come hanno svelato sui social, Francesco Nozzolino e Lory Del Santo saranno ospiti di Barbara D’Urso per parlare delle vacanze scapestrate. In particolare si parlerà della “dieta dei vip” per perdere peso dopo le abbuffate natalizie. In studio ci sarà Marco, un ragazzo di 16 anni che pesa ben 135 chili e che è diventato una nuova star del web. Nella seconda parte di Pomeriggio 5, dunque, si parlerà di benessere ma si cercherà anche di lanciare un messaggio importante al pubblico ovvero quanto sia importante avere un’alimentazione sana ed equilibrata per stare bene. Nozzolino e Lory Del Santo, dopo aver pranzato insieme, sono pronti a raccontare cosa hanno combinato durante le festività natalizie.

© Riproduzione Riservata.