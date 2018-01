ROMANZO FAMIGLIARE/ Anticipazioni del 9 gennaio 2018: Emma scopre l'inganno di Gian Pietro

Romanzo famigliare, anticipazioni del 9 gennaio 2018, in prima Tv su Rai 1. Micol scopre che dovrà abortire per via di un problema al bambino, ma Emma scopre la verità.

Romanzo Famigliare, in prima tv assoluta su Rai 1

ROMANZO FAMIGLIARE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 9 gennaio 2018, andrà in onda su Rai 1 la seconda puntata di Romanzo Famigliare, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: dopo aver scoperto di avere una malattia che non gli lascerà vie d'uscita, Gian Pietro decide di incontrare il genero e inizialmente lo accusa di avergli portato via la figlia Emma, dopo averla messa incinta a soli 16 anni. Intanto, Emma vive a Roma con Micol, la figlia che oggi ha la sua stessa età di quando l'ha messa al mondo. Mentre Emma arriva in ritardo a lavoro per accompagnare la figlia a lezione di clarinetto e viene licenziata, Micol scopre che Federico potrebbe avere un interesse sentimentale nei suoi confronti e sceglie di mentire sulla propria età. Gli riferisce infatti di essere maggiorenne. Più tardi, Agostino annuncia alla famiglia di essere stato promosso Capitano, ma di aver scelto di dedicarsi all'insegnamento. Dovranno però trasferirsi a Livorno, la città in cui è nata Emma, ed incontra subito le resistenze di moglie e figlia. Più tardi, Micol decide di raggiungere Federico e di andare a letto con lui, mentre Emma cerca di convincere Agostino a non trasferirsi ancora anche per il bene della figlia. Durante il primo giorno in Accademia, Agostino fa la conoscenza di Nicola, ovvero Nicoletta, che lo troverà subito affascinante. Il nuovo Capitano ha voluto invece Nicola nella sua squadra contro il volere dello psicologo: in lei rivede il se stesso di un tempo. A causa di un errore di Emma, la famiglia dovrà anticipare la propria partenza e questo non farà altro che alimentare il fastidio di Micol. Dopo aver lasciato Roma e Federico, Micol inizia a notare alcuni cambiamenti e fa la conoscenza di Valeria, la figlia di un caro amico del padre. Emma invece ha affrontato una serie di colloqui fallimentari e non è riuscita a trovare lavoro, ma ha scoperto che il marito non le ha raccontato quanto forte sia il suo legame con Gaetano. Nei giorni seguenti, Gian Pietro scopre che le autorità stanno indagando sul suo conto per via di alcuni malaffari legati alla Fondazione Liegi. Emma invece fa visita alla tomba della madre, morta quando aveva appena 8 anni a causa di una leucemia mieloide. Nei giorni seguenti, Federico scopre la vera età di Micol e decide di lasciarla, mentre la ragazza sviene in classe per via di un malore. Scopre così di essere rimasta incinta, ma pregherà Gian Pietro, l'unico informato per via di un contrattempo con i genitori, a non dire ancora nulla alla madre. Mentre Emma scopre grazie alla vicina del malore della figlia, Micol si trova in treno di ritorno a Livorno. Ha appena scoperto che Federico ha una nuova fidanzata e si lascia convincere da Valeria ad andare ad una festa, dove conoscerà Ivan e scoprirà che è sordo. Dopo aver scoperto che la figlia è da Gian Pietro, Emma si ritroverà di fronte al padre dopo tanto tempo e scoprirà anche che Micol è incinta. La ragazza inoltre le dirà a fatica che è di tre mesi e che non può quindi abortire, particolare che farà infuriare Agostino: il padre farà ricadere la responsabilità sulla moglie.

ANTICIPAZIONI DEL 9 GENNAIO 2018, EPISODIO 2

I guai per Micol non sono ancora finiti. Grazie alla ginecologa incontrata la prima volta, scoprirà infatti che il bambino che porta in grembo sta avendo uno sviluppo anomalo a causa di una malformazione. L'idea di abortire diventa quindi essenziale e aiuterà la ragazza a prendere una decisione sul proprio futuro, ad abortire grazie alle leggi in vigore. Emma invece dovrà confrontarsi con i problemi in aumento con il marito, soprattutto quando Agostino scoprirà che ha rivisto il suo primo amore, Federico. Il Capitano è infatti geloso del suo rivale, soprattutto perché è più simile alla moglie di quanto non sia lui. Emma in seguito inizierà a sospettare che la ginecologa di Micol abbia in realtà mentito sulla gravidanzae e che la malformazione del feto sia in realtà frutto della fantasia di Gian Pietro, che vuole raggirare le leggi per far abortire la nipote ed evitare un nuovo scandalo.

