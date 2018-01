ROMANZO FAMIGLIARE/ Cosa è successo nella prima puntata? Stasera il secondo episodio

Ecco cosa è accaduto nella prima puntata di Romanzo famigliare. Personaggi intriganti e trama coinvolgenti, curiosi di assistere al secondo episodio, in onda questa sera sempre su Rai Uno.

Romanzo Famigliare, in prima tv assoluta su Rai 1

Una trama intrigante

Intrigante e coinvolgente. Pollice in alto per il debutto di Romanzo Famigliare su Rai Uno. La fiction con Vittoria Puccini protagonista è partita col piede giusto, forte di una trama originale e fresca. La prima puntata ha introdotto i personaggi principali, senza risparmiare colpi di scena e scossoni vari. L'episodio si apre con la promozione sul lavoro di Agostino, che comunica alla sua compagna Emma e a sua figlia Micol l'immediato trasferimento da Roma a Livorno. Una notizia che, per motivi differenti, non viene presa benissimo dalle due donne. Il trasloco diventa forte motivo di contrasto tra Agostino e sua figlia Micol. Quest'ultima dice addio al fidanzato in una notte di passione. I giovani non prendono precauzioni e Micol scopre di essere rimasta incinta. Ovviamente la ragazza non dice nulla ai suoi genitori e lascia trascorrere più di tre mesi prima di comunicargli l'accaduto. Il trasferimento a Livorno introduce nuovi personaggi, ovvero Valeria (vicina di casa e coetanea di Micol) e il nonno della ragazza.

Il ritorno a Livorno

Emma non ha visto di buon occhio il ritorno a Livorno, anche perchè in città c'è la sua famiglia con la quale non ha più contatti da tempo. Si evince che a dividere la protagonista dai genitori ci sono forti contrasti, che appaiono ancora inediti. Stranamente Agostino spinge per una riappacificazione, tanto da far insospettire personaggio interpretato dalla Puccini. Emma, infatti, teme che dietro la promozione lavorativa del compagno ci sia lo zampino del padre. Micol prova a calarsi nella nuova realtà livornese, ma deve fare i conti con una gravidanza inattesa e con la separazione definitiva dal fidanzato, che non vuole avere più niente a che fare con lei. Una mattina Micol sviene in classe e viene portata in ospedale. Lì fa la conoscenza di suo nonno, successivamente vuota il sacco coi genitori e svela la gravidanza. Inizialmente Emma e Agostino sembrano prenderla bene, ma la tensione provoca un aspro diverbio di coppia che chiude la puntata. Nel prossimo episodio ne vedremo delle belle...

