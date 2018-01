Raoul Bova, è morto il padre/ L'attore sospende tour teatrale: video, quelle lacrime da Maurizio Costanzo...

09 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Raoul Bova, è morto il padre (Foto: da Wikipedia)

Un grave lutto ha colpito Raoul Bova: ieri è morto il padre, Giuseppe. L'attore dopo aver appreso la notizia ha subito comunicato la sospensione del tour teatrale. Ieri e oggi infatti erano previste due repliche dello spettacolo “Due”, nel quale recita con Chiara Francini, al Cinema Teatro San Giuseppe di Brugherio, vicino Monza. La notizia del lutto per la famiglia Bova sta rimbalzando in queste ore sui social, suscitando grandi manifestazioni di sostegno e solidarietà da parte dei fan dell'attore. A comunicare comunque la notizia dell'annullamento dello spettacolo di oggi è stata la pagina social della struttura teatrale nella quale era prevista la messa in scena. «La direzione del Teatro San Giuseppe di Brugherio comunica al gentile pubblico che a causa del grave lutto che ha improvvisamente colpito l'attore RAOUL BOVA, le previste repliche di DUE in scena oggi 8 e domani 9 Gennaio sono sospese. Nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori informazioni circa le date nelle quali sarà recuperato lo spettacolo e circa le modalità per eventuali rimborsi. In questa triste circostanza, la direzione del Teatro esprime a Raoul Bova le più sentite condoglianze».

RAOUL BOVA, MORTO IL PADRE: IL RAPPORTO RACCONTATO IN TV

Non sono ancora note le cause del decesso del padre di Raoul Bova, avvenuto a Rieti. In queste ore però sono arrivate le condoglianze del sindaco di Brugherio, Marco Troiano, che ha ribadito la notizia dell'annullamento dello spettacolo teatrale. «A causa del grave lutto che oggi (ieri, ndr) ha improvvisamente colpito l'attore Raoul Bova, lo spettacolo di stasera e domani al San Giuseppe è annullato. Nei prossimi giorni il San Giuseppe darà tutte le informazioni sulle date di recupero dello spettacolo o per gli eventuali rimborsi. A Raoul Bova le nostre condoglianze». Qualche mese fa Raoul Bova parlò del padre, con la voce rotta dalla commozione, a L'intervista di Maurizio Costanzo. «Mio padre è stato un grande uomo. Forse ha sbagliato a incentivarmi sul nuoto, perché mi dava un po' di ansia, ma quando gli dissi che volevo smettere mi disse che era importante che facessi qualcosa con passione. Non voleva vedermi senza far nulla. Voleva che fossi il migliore, ma in qualsiasi cosa volessi fare. Non ha mai giudicato il mio lavoro, ma l'impegno. Mi spronava a studiare. Lui era campione di lotta greco-romana, quindi ha avuto la mentalità dell'allenamento», dichiarò in quell'occasione l'attore. Clicca qui per rivedere la clip dell'intervista sul padre.

