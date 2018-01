Riccanza 2/ Anticipazioni 9 gennaio 2018: gran finale con pole dance di Elettra Lamborghini!

Riccanza 2, anticipazioni 9 gennaio 2018: questa sera alle 22.50 su MTV, canale 133 di Sky, arriva il gran finale con pole dance di Elettra Lamborghini!

09 gennaio 2018 Anna Montesano

Elettra Lamborghini

Stasera Elettra Lamborghini si congeda momentaneamente dal piccolo schermo. Sono in programma infatti alle 22.50 su MTV, canale 133 di Sky, gli ultimi due episodi della seconda stagione di Riccanza, caratterizzate quindi da un finale molto sensuale. Scopriamo tutti i dettagli. Nella puntata numero 11 di Riccanza 2, Elettra sarà impegnata, in una palestra nel centro di Milano alle prese con delle lezioni di pole dance. Nel frattempo, Anna si diletterà con la sua nuova passione: cuffie e console. Il milanese Tommaso, invece, si rilasserà dedicandosi alla cura del corpo. Al pariolino Matteo toccherà fare tanto shopping. Nella puntata numero 12 di Riccanza 2, Elettra, Tommy, Matteo, Anna, Jessica, Alex e Juan continuano invece a coltivare i loro progetti e i sogni da realizzare presto.

ECCO QUANDO RIVEDERE TUTTE LE PUNTATE DI RICCANZA 2

Martedì 16 gennaio su MTV si potranno rivedere tutte in una volta le puntate dell’ultima stagione di Riccanza 2 in una maratona che partirà alle 18.00, mentre alle 22.50 andrà in onda il Best Of della seconda stagione con i momenti migliori. Intanto Elettra Lamborgini ha affermato in un'intervista la volontà di non partecipare all'Isola dei Famosi. Queste le parole rilasciate a Rolling Stone: "Vorrei fare musica. Lanciarmi seriamente in questo mondo, come sto per fare. Sentirete presto qualcosa. Oppure lavorare in programmi tv diversi: basta salotti, tette, culi… non ho più niente da dire su certe cose. Sono stata a StraFactor, mi piacerebbe una cosa del genere. Mi piacerebbe fare il giudice. Vorrei avere un programma tutto mio, dove aiuto le persone che non hanno autostima. I social sono pieni di gente che si modifica, che si ritocca…Vorrei far capire alle persone che siamo tutti imperfetti e va benissimo così".

© Riproduzione Riservata.