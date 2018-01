Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi 2018/ Da Uomini e Donne all'Honduras: Gabriele Parpiglia conferma

Rosa Perrotta naufraga all'Isola dei Famosi 2018? Lo scatto con Gabriele Parpiglia su Instagram conferma: "Buon viaggio!" le augura il noto giornalista.

09 gennaio 2018 Anna Montesano

Rosa Perrotta e Gabriele Parpiglia

Non sembrano esserci più dubbi: anche Rosa Perrotta sarà una naufraga della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Negli ultimi giorni si è molto parlato della sua possibile partenza per l'Isola ai "danni" di Sabrina Ghio che pare invece non sia stata scelta per il cast. Oggi però arriva la conferma ed è Gabriele Parpiglia a darcela in anteprima con uno scatto pubblicato su Instagram che vede il noto giornalista accanto alla bella Rosa. "E va bene: buon viaggio #uominiedonne ... e poi" scrive Parpiglia, commentando lo scatto con l'ex tronista di Uomini e Donne e non manca tra le parole una piccola palma con un sole, conferma inequivocabile del fatto che Rosa è una delle protagoniste dell'Isola dei Famosi 2018.

QUATTRO DONNE FORTI ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018

L'ex tronista è quindi pronta a partire per una bellissima ama anche molto difficile avventura che la vedrà in Honduras alle prese con prove complicate tra mare e fame. In Italia lascia il suo fidanzato, Pietro Tartaglione, che è stato la sua scelta a Uomini e Donne. I due stanno insieme da alcuni mesi e la loro storia d'amore procede a gonfie vele, tanto che i due hanno deciso di andare a convivere subito dopo la fine del programma. Pietro sosterrà senza ombra di dubbio la sua Rosa e sarà sempre presente in studio per difenderla dai possibili attacchi. Inizia quindi a delinearsi un cast, per ora tutto femminile, di volti dal carattere molto forte: ricordiamo, infatti, che accanto a Rosa Perrotta ci saranno Alessia Mancini, Nadia Rinaldi e Bianca Atzei. Non ci resta che attendere i prossimi nomi.

© Riproduzione Riservata.