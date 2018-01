SALUTA ANDONIO/ Video, Marco Morrone a Pomeriggio 5: "dicevano che ero un ‘chiattone’ ma me ne frego"

09 gennaio 2018 Fabio Morasca

Saluta Andonio a Pomeriggio Cinque (Web)

Saluta Andonio, vero nome Marco Morrone, è stato uno degli ospiti della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Saluta Andonio è stato ospite di un dibattito dedicato alle diete dopo i cenoni di Natale e di Capodanno. Dopo aver salutato Barbara D'Urso con "Salute giuggiola", Saluta Andonio ha dichiarato di essere un po' emozionato. La webstar 16enne era presente in studio in compagnia della madre. Parlando di diete e del suo fisico decisamente in carne, Saluta Andonio ha dichiarato di non sentire il bisogno di mettersi a dieta: "Sono contento, io sto bene così". A causa del suo fisico, Marco è stato preso di mira dai bulli in passato. La webstar, come già aveva dichiarato durante un servizio andato in onda a Le Iene Show, ha ribadito di non aver mai dato peso a queste offese. Le dichiarazioni: "Io ero preso in giro a scuola. Mi dicevano che ero un "chiattone" e altre parole. Io me ne sono sempre fregato".

A #Pomeriggio5 la storia di Marco Morrone in arte "Saluta Andoonio" https://t.co/yqsVMLrLBC — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 9 gennaio 2018

SI E' LASCIATO CON LA FIDANZATA

Al contrario del figlio, però, la madre di Marco Morrone ha espresso il desiderio di mettersi a dieta. Barbara D'Urso le ha offerto la dieta sgonfiante del dietologo Nicola Sorrentino. Dopo queste prime dichiarazioni, quindi, è andato in onda un servizio dedicato alle "imprese" sul web di Saluta Andonio. In studio, il 16enne ha parlato delle sue abitudini alimentari, non proprio sanissime: "Cosa mangio io? Per colazione, ho mangiato tre tramezzini. Non prendo il cappuccino. Poi, ho fatto anche lo spuntino verso le 10:30. Mi sono fatto un panino. A pranzo, ho mangiato la pasta e il secondo. La merenda, ancora non l'ho fatta. Ho abbastanza fame". Saluta Andonio ha anche svelato di essere stato fidanzato fino a poco tempo fa con una ragazza di nome Ilenia con cui è stato insieme per due-tre mesi. Marco ha anche dichiarato di essere un fan delle canzoni napoletane e ne ha intonata una in studio.

