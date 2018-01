SORVEGLIATO SPECIALE/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone (oggi, 9 gennaio 2018)

Sorvegliato speciale, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 9 gennaio 2018. Nel cast: Sylvester Stallone e Donald Sutherland, alla regia John Flynn. La trama del film nel dettaglio.

09 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Rete 4

SYLVESTER STALLONE NEL CAST

Il film Sorvegliato speciale va in onda su Rete 4 oggi, martedì 9 gennaio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola d’azione che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel lontano 1989 ed è stata diretta da John Flynn. La pellicola che vede la presenza di un giovanissimo Sylvester Stallone è stata prodotta da un numeroso cartello di case di produzione (Gordon Company, White Eagle Pictures, Carolco Pictures,) e distribuita in Italia dall'agenzia di distribuzione Penta Film. Buone le musiche dirette dall'italo americano Bill Conti per una pellicola che si basa su un bel soggetto scritto e sceneggiato a due mani da Richard Smith e Jeb Stuart. Il film, vista la sua anzianità di produzione è già stato già programmato diverse volte sui palinsesti televisivi italiani. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SORVEGLIATO SPECIALE, LA TRAMA DEL FILM

Frank Leone è un detenuto nel carcere di massima sicurezza di Northwood, un istituto penitenziario retto con pugno duro dal direttore Warden Drumgoole. Frank è un detenuto modello incarcerato per aver voluto porre il freno ad alcune ingiustizie avvenute nel suo quartiere. Sapendo che uno dei suoi migliori amici è in fin di vita, Frank chiede un breve permesso per poterlo salutare l’ultima volta, il permesso però viene negato spingendolo ad un’improvvisata fuga. Il tentativo di evasione, viene scoperto e Leone è stato riacciuffato dalle guardie dirette da Drumgoole. La stampa però si schiera a favore del detenuto, che fino ad allora non aveva mai dato problemi e il direttore non solo viene redarguito duramente, ma viene altresì trasferito in un altro carcere quello di Gateway. Il tempo passa e il direttore non dimentica il trasferimento subito, a sei mesi dalla libertà di Leone, il dirigente riesce a farlo trasferire nel penitenziario che dirige allo scopo di vendicarsi. Il direttore, per cercare di mettere in cattiva luce il detenuto, sfrutta i favori di un ergastolano Chink Weber, questi di fatto, cerca di far perdere le staffe a Leone in maniera tale che il direttore possa fargli aumentare la pena e privargli quella libertà duramente conquistata con gli anni di carcere. Leone però, sopporta tutte le angherie con stoica sopportazione fino a quando la gang dell’ergastolano non uccide un suo caro amico. Saputolo Frank picchia a morte il rivale e al contempo minaccia di morte il direttore, questi messo alle strette confessa tutti i soprusi dinanzi al capitano Meissner diretto superiore di Drumgoole. Conosciuta la situazione Meissner scagiona Leone e allo stesso tempo arresta il direttore, che da dirigente di un penitenziario modello si trasforma in un semplice carcerato. Per la legge del contrappasso, qualche giorno dopo Leone scontata la sua pena abbandona l’istituto di massima sicurezza, uscendo gli vengono tributati gli onori che merita, non solo dai detenuti che corrono vicino alla rete protettiva per salutarlo, ma anche dallo stesso Meissner che nel frattempo ha assunto la direzione del carcere.

