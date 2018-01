Sacrificio D'amore sospeso/ La fiction sostituita da Il Segreto: ecco quando torna in onda

Sacrificio d'amore, la fiction viene sospesa e tornerà a maggio, domani ultima puntata su Canale 5. Tutta colpa del flop negli ascolti? Il comunicato stampa.

09 gennaio 2018

Domani andrà in onda l'ultima puntata della prima stagione di Sacrifico d’amore. La fiction riprenderà a maggio dopo le prime sette puntate. Al suo posto il mercoledì, in prima serata su Canale 5 tornerà «Il segreto». Dall'ufficio stampa di Mediaset spiegano: "Abbiano girato 21 puntate per tre stagioni. Come annunciato nella conferenza stampa di presentazione, tenutasi a Roma la prima stagione termina domani, come da programma, per poi riprendere sempre su Canale 5 e in prima serata il prossimo maggio".La fiction è stata realizzata da Endemol Shine Italy e girata lo scorso anno in città e alle cave. Ricordiamo che la fiction ha portato a casa un risultato davvero deludente nell'ultima settimana in termini di share.

ASCOLTI TROPPO BASSI PER LA FICTION?

Sarebbe proprio questo flop di ascolti ad aver inciso sulla decisione di Mediaset che ha spostato le prossime puntate a maggio, la puntata è stata seguita da una media di soli 2 milioni di spettatori con il 9.65%. Ricordiamo che la storia narra della travolgente passione tra Brando Prizzi, Francesco Arca, giovane cavatore idealista che si batte per i diritti dei lavoratori e Silvia, Francesca Valtorta, una donna bella e emancipata, moglie di Corrado Corradi, Giorgio Lupano, ingegnere minerario, illuminato e brillante ma, al tempo stesso, legato alle tradizioni che l’epoca impone. Secondogenito di una delle famiglie più in vista di Carrara, Corrado, è il proprietario delle cave di marmo di Colonnata dove Brando lavora come lizzatore, una delle mansioni più pericolose. Il clamoroso flop dell'ultima puntata ha bocciato momentaneamente la fiction.

