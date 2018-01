Sanremo 2018/ Conferenza stampa del Festival: toto-ospiti italiani e stranieri, dettagli del regolamento

Sanremo 2018, le ultime anticipazioni sul Festival prima della conferenza stampa di questa mattina, ecco chi potrebbe esserci sul palcoscenico della kermesse e il toto-nomi.

09 gennaio 2018 Valentina Gambino

Sanremo 2018

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2018. Dal prossimo 6 febbraio, si apriranno le porte della famosissima kermesse musicale condotta da Claudio Baglioni (anche direttore artistico). Al suo fianco, con molta probabilità dovrebbero esserci Michelle Hunziker insieme a Luca Argentero e Pierfrancesco Favino. Lo spettacolo musicale di Rai1, si concluderà poi, sabato 10 febbraio 2018, con l’elezione della canzone vincitrice. In attesa della conferenza stampa che prenderà il via questa mattina, scopriamo anche gli ipotetici nomi legati agli ospiti che calcheranno il palcoscenico fiorito di Sanremo. Il Giornale ha lanciato una indiscrezione davvero bomba che abbiamo il piacere di condividere con voi. A quanto pare, c’è una probabilità molto alta (si parla di un 99%) di vedere sul palcoscenico l’amatissima Laura Pausini, pronta a presentare il suo nuovo disco di prossima uscita. Spazio poi, anche per il trio formato da Max Pezzali, Nek e Francesco Renga. Al Festival inoltre, potrebbero esserci anche Renato Zero, Biagio Antonacci, Gianni Morandi e Il Volo.

Premio alla carriera per Milva? L’appello di Malgioglio

Dopo una scorpacciata di ospiti italiani non indifferente, scopriamo anche il toto-nomi per quanto riguarda i cantanti internazionali che potrebbero calcare il palcoscenico del Teatro Ariston della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018. Si sono avanzati i nomi di Sting, Liam Gallagher, Rita Ora e Dua Lipa, che – secondo indiscrezioni – dovrebbero essere in trattativa. Tra le altre possibilità, potrebbe esserci anche la consegna di un bel riconoscimento a Milva, dopo l’appallo di Cristiano Malgioglio, reduce dalla seconda edizione del Grande Fratello Vip. “Voglio rivolgere un appello alla direzione generale, al direttore di Rai 1 Teodoli e naturalmente a Baglioni: dare un premio speciale a Milva, una donna che ha avuto la fortuna di portare la canzone italiana nel mondo, ha lavorato con i più grandi, da Morricone a Theodorakis, si è esibita nei teatri più importanti del mondo. Ed è la donna che ha fatto in assoluto più festival di tutte. Sappiamo che si è ritirata per problemi di salute. Vado io a ritirare il premio, o la figlia Martina”, questo l’appello lanciato dal paroliere durante una puntata de La Vita in Diretta con Francesca Fialdini.

I 20 Big in gara in attesa della conferenza stampa

In attesa della conferenza stampa di questa mattina, al Festival di Sanremo 2018 potrebbero arrivare anche personaggi nazional-popolari come Pippo Baudo, Carlo Conti, Fabio Fazio e Claudia Gerini. Per quanto riguarda i 20 nomi dei Big, eccoli a seguire: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Nina Zilli, The Kolors, Diodato e Roy Paci, Mario Biondi, Luca Barbarossa, Lo Stato Sociale, Annalisa, Giovanni Caccamo, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico. E poi: Renzo Rubino, Noemi, Ermal Metal in coppia con Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Ron, Max Gazzè, i Decibel, Elio e Le Storie Tese e Red Canzian. Per quanto riguarda il regolamento invece, le canzoni in gara, potranno avere una durata massima di 4 minuti. Questo nuovo anno, tra le novità non ci saranno delle eliminazioni e tutte le 20 canzoni dei Big arriveranno fino alla serata finale, così come le 8 delle Nuove Proposte. Per gli altri dettagli, vi invitiamo a seguire la conferenza stampa che verrà trasmessa in streaming questa mattina sul portale della Rai.

