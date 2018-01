Sarah Altobello/ La sosia di Melania Trump a Mattino 5

Sarah Altobello torna a Mattino 5 per prendere parte al talk della tramissione, la sosia di Melania Trump dirà la sua sugli argomenti della giornata

09 gennaio 2018 Hedda Hopper

Sarah Altobello, la sosia italiana di Melania Trump

Nuova puntata di Mattino 5 per Sarah Altobello che sarà in studio per partecipare all'ultima parte dedicata al talk show. Quale sarà l'argomento? Ancora non lo sappiamo ma sicuramente il gossip e il costume potrebbero essere al centro della piccola partecipazione della pugliese in trasmissione. Ad annunciare la sua presenza è stata proprio Sarah Altobello che dai camerini della trasmissione con tanto di pantaloni neri e camicia bianca ha avvisato il pubblico che numeroso lo segue sui social scrivendo: "A tra poco mattino 5" senza rivelare altri dettagli sulla sua partecipazione. Il suo pubblico è già pronto a seguirla, saranno contenti anche di quello che dirà? Clicca qui per vedere la foto della modella.

LA PARTECIPAZIONE A CASA SIGNORINI

Sarah Altobello nei giorni scorsi è stata ospita a Casa Signorini per chiarire alcune delle sue dichiarazioni a cominciare dal fatto che ama molto misurarsi con pretendenti più maturi e non con giovani ragazzi della sua età. La modella ci ha provato ma non è riuscita davvero a trovare lo stesso interesse e non per via dell'età ma per quanto per usi e "costumi" a comiciare dai mezzi pubblici e da pochi soldi per poter frequentare ristoranti e hotel di lusso. La pugliese ci ha tenuto a chiarire anche il fatto che si accompagna con uomini maturi ma non è detto che si conceda a loro in cambio di cene e serate chic, questo lo vuole sottolineare allontanando da lei le accuse di "prostituzione" e simili. La sua idea è ben confermata dall'esperienza -dice - avrà modo di cambiare idea?

