Saranno Isolani, Isola dei Famosi 2018/ Video, la presentazione di Miriam Adinolfi: "Spendo per essere snob"

Miriam Adinolfi è una delle protagoniste di Saranno Isolani, il programma web che sancirà il nome di un naufrago de L'Isola dei famosi. Ecco le sue dichiarazioni.

09 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Isola dei famosi 2018

La ricerca del naufrago che potrà unirsi al cast ufficiale de L'Isola dei famosi ha ufficialmente preso il via. Ieri il web ha proposto la prima puntata di 'Saranno Isolani' che ha permesso ai telespettatori di conoscere i papabili partecipanti al reality show di Canale 5. Insieme a Deianara La Terribile e a Federico Dolce, è arrivato il momento di conoscere Miriam Adinolfi, una studentessa e fotomodella presentata come amante del lusso e della bella vita. Il sito web de L'Isola dei famosi, aggiunge dei dettagli sul suo carattere: "Miriam non si lascia scappare le serate più esclusive della vita notturna milanese, vissute solo con la giusta compagnia da un privè all'altro perché nel suo mondo esclusivo non c'è spazio per confondersi tra la folla. Ama i bei posti, i bei ristoranti, i bei vestiti. Il suo charme raccoglie i consensi di molti, disegnandola come una Paris Hilton dal carattere tutto italiano".

Saranno Isolani presenta l'aspirante naufraga Miriam Adinolfi

Nata a Cagliari 23 anni fa, Miriam Adinolfi si è trasferita a Milano per continuare gli studi e intraprendere la carriera di fodomodella. Un percorso difficile e ricco di ostacoli, anche a causa di persone che ottengono facili risultati senza troppo impegno. Nel suo video di presentazione (clicca qui per vederlo) è lei stessa a parlare, con l'uso di un linguaggio a dir poco colorito, di questo complicato percorso: "Non faccio resse alla napoletana, non sopporto il te**one tamarro, il viscido, oppure la ragazza che magari è un c*sso ma fa la ca*na comunque (...) Sono snob perché faccio tanta fatica per essere fi*a e spendo un sacco, poi arriva la ca*na di turno che pensa di essere più bella e più fi*a. Cioè no". Ma, come da lei stesso precisato, dietro alla partecipazione a L'Isola dei famosi, c'è anche il desiderio di abbandonare questa corazza da vamp: riuscirà a raggiungere il suo scopo?

