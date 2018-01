Stasera tutto è possibile / Anticipazioni 9 gennaio: ecco gli ospiti che giocheranno della Stanza inclinata

Stasera tutto è possibile, eccovi le anticipazioni della prima puntata della terza stagione del programma condotto da Amadeus nella seconda rete di Casa Rai, le info e gli ospiti.

09 gennaio 2018 Valentina Gambino

Stasera tutto è possibile torna nella prima serata di oggi, martedì 9 gennaio sulla seconda rete di Casa Rai. A partire falle 21.20 circa, Amadeus riaprirà i battenti del fortunato format che vedrà i protagonisti più amati dello spettacolo italiano, alle prese con l’improvvisazione in un ambiente decisamente particolare. Dopo il successo delle prime due stagioni, il secondo canale di Casa Rai, ha deciso di riconfermare anche il suo seguito, affidandolo ancora una volta ad un volto molto familiare ed amato. Amadeus infatti, conduce nell’access prime time, I soliti ignoti, in onda sulla rete ammiraglia. Il programma sarebbe dovuto partire prima ma, dopo alcuni slittamenti ha finalmente una sua data ufficiale, ed anche i promo che girano attualmente in Rai ne sono la conferma. L’adattamento italiano del format francese, anche lo scorso anno ha avuto un ottimo successo di ascolti ecco perché, si è deciso di riproporlo senza pensarci due volte. La formula dello spettacolo rimarrà invariata anche questa volta: tanti personaggi famosi, in ogni puntata dovranno confrontarsi con alcuni giochi, tra abilità canore e viva improvvisazione. Nessun premio così come nessun vincitore, solo tanto divertimento.

Tutti gli ospiti di Amadeus

Tra i vari ospiti che Amadeus ospiterà nel corso delle puntate di Stasera tutto è possibile, troveremo: Sergio Friscia, Giovanna Civitillo, Gloria Guida, Sergio Assisi, Paolo Conticini, Tosca D’Aquino ed Angelo Pintus. Molti dei giochi già visti nelle passate edizioni riappariranno anche in questa terza stagione, per fare compagnia al pubblico da casa. Naturalmente, la protagonista assoluta dello show sarà la famosa Stanza inclinata, una stanza che, appunto, ha un’inclinazione di 22,5 gradi dentro cui gli ospiti dovranno allestire in fretta degli sketch, subendo le complessità della posizione in cui si trovano. All’interno della nuova edizione del gioco, saranno previsti anche molti giochi e alcune novità che si legheranno già alla seconda stagione, rafforzando l’idea di divertimento. L’appuntamento debutterà al martedì ma poi si sposterà al giovedì sera testando in questo modo un giorno diverso di programmazione.

