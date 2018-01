Striscia la notizia/ Al debutto la coppia Gerry Scotti-Michelle Hunziker stabilisce un nuovo record di ascolti

Striscia la notizia torna questa sera, martedì 9 gennaio 2018, alle 20,40 su Canale 5. Tornano dopo il debutto stagionale con record assoluto, oltre 8 milioni di telespettatori collegati.

09 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Striscia la notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Torna come ogni giorno anche stasera, martedì 9 gennaio 2018, il consueto appuntamento con Striscia la Notizia. Il tg satirico ieri ha visto il debutto stagionale della coppia formata da Gerry Scotti e Michelle Hunziker con il conduttore di The Wall che ha preso il posto di Ezio Greggio impegnato con il Montecarlo Film Festival. La trasmissione ha ottenuto un picco di oltre otto milioni di telespettatori presenti. La media è di 6.381.000 telespettatori che permette al programma ideato da Antonio Ricci trent'anni fa di essere il più visto della giornata di ieri. Lo share è stato del 26.39%. Il target è stato piuttosto vario come sempre, andando dai quindici ai sessantaquattro anni. Felice come la prima volta in cui il programma ha stabilito un record Michelle Hunziker ha sottolineato: "Ci si abitua a tutto, ma non ai record. E' sempre una grande emozione vedere l'affetto del pubblico rinnovarsi di volta in volta".

SI TORNA A PARLARE DI GUIDE TURISTICHE

A Striscia la Notizia si torna a parlare delle proteste delle guide turistiche che proprio oggi hanno manifestato per i loro diritti. Non ci stanno di fronte a un vuoto legislativo per chi si muove all'interno di siti archeologici, una situazione complicata e che si deve risolvere. Le guide non sono d'accordo con l'intesta Stato-Regioni che propone una guida unica a livello nazionale. Stamattina erano in molti divento al Ministero dei Beni Culturali con Francesca Duimich della Federagit-Confesercenti che ha provato a spiegare con più precisione quello che sta accadendo. Il sito ufficiale di Striscia la Notizia ha pubblicato un lungo articolo tratto da Il Tempo proprio sulla situazione, staremo a vedere se questo porterà, come pare, a un servizio durante l'appuntamento nel prime time di stasera dove torneranno protagonisti alla conduzione Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

