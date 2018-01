UN POSTO AL SOLE / Diego si appresta a partire da Napoli? (Anticipazioni 9 gennaio 2018)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 9 gennaio 2018: Diego continua a mantenere segreta la sua malattia al cuore e in queste condizioni pensa di lasciare Napoli.

09 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

La famiglia Giordano sarà più che mai protagonista della puntata odierna di Un posto al sole, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. In essa assisteremo ad una brutta sorpresa per Patrizio, le cui ambizioni in cucina verranno inaspettatamente soffocate da un importante chef stellato. Colui che pensava di essere già entrato di diritto nell'Olimpo della cucina, si troverà a dover fare i conti con una realtà ben diversa: quale sarà la sua reazione? Diego continuerà a tenere nascosti alla sua famiglia i problemi di salute, sospettati dalla sola Rossella. E per evitare che il suo grande segreto venga a galla, il figlio di Raffaelle mediterà una riflessione che potrebbe non risultare gradita dai suoi cari: di cosa si tratterà? Deciderà forse di lasciare Napoli a pochi giorni dal suo graditissimo ritorno?

Un posto al sole: cresce l'insofferenza di Guido

Insieme a queste trame ricche di connotazioni negative, questa sera a Un posto al sole si tornerà a parlare anche di vicende più leggere. E da esse non potrà certo essere escluso l'insostituibile Otello, alle prese con la sua nuova vita dopo il pensionamento. Il marito di Teresa sarà ancora alla ricerca di un'occupazione che riesca a realizzarlo e penserà di investire parte del suo denaro nel trading on line. Per questo chiederà a Filippo di aiutarlo a raggiungere il suo scopo senza commettere qualche errore imperdonabile. Raggiungerà il suo obiettivo? Guido sarà ancora alle prese con un periodo non troppo facile della sua relazione con Mariella. L'eccessiva gelosia di quest'ultima, infatti, continuerà a mandarlo su tutte le furie, motivo per cui lui si sentirà sempre più vicino a Cinzia e al suo stile di vita ben più leggerà rispetto a quello della sua attuale compagna. Sarà questo l'inizio di una vera crisi nel longevo e divertente rapporto tra i due vigili?

