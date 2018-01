Uomini e Donne/ Anticipazioni, Nilufar e Sara "a rischio": una scelta scatena le polemiche! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Nilufar Addati e Sara Affi Fella "a rischio": le troniste continuano a non convincere il pubblico e la polemica si accende.

09 gennaio 2018 Anna Montesano

Continua a non convincere il doppio trono femminile di Uomini e Donne. Sara Affi Fella e Nilufar Addati non sono riuscite a far colpo sul pubblico di Canale 5 che, durante ogni puntata che le vede protagoniste, si scaglia con commenti e critiche spesso molto forti. Motivazioni diverse quelle che rendono poco simpatiche l'una e l'altra a gran parte dei telespettatori: se di Sara non convince il suo essere "spocchiosa" e a tratti "snob", di Nilufar non convince il suo essere eccessivamente insicura. È facile infatti sul web leggere commenti come questo: "Queste troniste sono bambine che giocano a fare le donne. - scrive una telespettatrice, che motiva il suo duro giudizio - Sara vuole fare tanto la prima donna dimostrando di avere carattere quando tutti noi sappiamo com'è andata la precedente esperienza televisiva. Nilufar insicura, non le piace nessuno per ora".

"UN TRONO TROPPO POLEMICO" PER IL PUBBLICO

Potrebbe essere proprio questa poca simpatia da parte del pubblico per le due giovani troniste ad aver anche causato il calo di ascolti per il trono classico rispetto ad un sempre seguitissimo trono over. Altro aspetto del trono classico che non piace al pubblico è anche l'aria di tensione che si respira in studio. "Troppe polemiche, Sara e Nilufar litigano con tutti da quando si sono sedute sul trono, sembra che non stia bene nulla alle due troniste. È davvero difficile divertirsi in questo modo" scrive infatti un fan di Uomini e Donne, riassumendo il pensiero di molti altri telespettatori che sperano che nelle prossime puntate possa cambiare qualcosa.

