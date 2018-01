Uomini e Donne/ Foto, Gemma Galgani stupisce tutti: una "piccante" anticipazione! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani sorprende tutti i fan pubblicando su Instagram una piccola anticipazione delle prossime puntate!

09 gennaio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Gemma Galgani continua a stupire il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne. Nel corso della pausa natalizia dello show, le registrazioni sono andate avanti e, con grande felicità del pubblico, la dama ha mostrato in anteprima un'immagine di ciò che accadrà nel corso delle prossime puntate. Prossimamente ci sarà infatti un grande ritorno: quello delle amatissime sfilate dei protagonisti del trono over. Si riparte con un tema abbastanza piccante che è quello de "L'amore alla mia età" e Gemma, su Instagram, mostra la foto di quello che sarà il suo outfit per l'occasione (Clicca qui per vederlo). La Galgani ha deciso di indossare per la sfilata una raffinata ma molto sexy camicetta da notte in seta bianca con ambia scollatura e, sulle spalle, un leggero cardigan dello stesso colore.

GEMMA GALGANI ANCORA "BATTUTA" DA ANNA TEDESCO

"Piccola anticipazione di quello che vedrete, eccomi nella sfilata dal tema “L’amore alla mia età”. Vi piace l’outfit?" scrive la dama sul noto social, scatenando i tantissimi commenti dei follower. Seppur molto sensuale, tanti si complimentano con lei trovandola sempre "fine e una vera signora". C'è anche chi sottolinea che "una signora con la tua età e questa eleganza, per te soltanto complimenti bella Gemma". C'è anche chi trova sia impossibile che Giorgio Manetti si sia dimenticato di lei e riesca a trovare una donna altrettanto alla sua altezza. Nonostante i tantissimi complimenti, non sarà Gemma a conquistare il primo posto nella nuova sfilata di Uomini e Donne: a batterla la sua ormai "nemica" Anna Tedesco, conquistando un 8 proprio da Giorgio.

© Riproduzione Riservata.