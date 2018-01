Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Classico: Angela torna, Paolo bacia tutte ed è polemica! (9 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 9 gennaio 2018 va in onda il trono classico. Angela Caloisi torna, ma Paolo Crivellin bacia sia Marianna che Giorgia. Mario Serpa lo attacca!

09 gennaio 2018 Anna Montesano

Paolo Crivellin e Angela Caloisi

Per la seconda puntata di Uomini e Donne ritroviamo ancora i protagonisti del trono classico. Dopo aver iniziato con le due tronista, oggi si ricomincia con Paolo Crivellin. Si riparte dalla lite con Angela Caloisi, che ha poi lasciato lo studio. Dopo la puntata, il tronista l'ha raggiunta a casa sua per chiederle di tornare ma convinta della sua decisione, la corteggiatrice accoglie la richiesta e oggi torna, scatenando le critiche delle due rivali Marianna e Giorgia. Va poi in onda l'esterna sulla neve tra Paolo e Marianna, lui le confessa di averla pensata spesso e che forse qualcosa sta realmente scattando nei suoi riguardo, così arriva un lungo bacio. In studio Angela è basita mentre Marianna è molto contenta. Paolo ha incontrato in esterna anche Giorgia.

NICOLO' BEFFA VIRGINIA E MARTA: STESSO VESTITO IN STUDIO

Per i due una cena romantica che si conclude con un bacio. In studio però il tronista si becca le accuse di Mario Serpa per avere baciato tutte e sempre mentre Nilufar si dice perplessa e gli chiede se si immagina a tavola con la propria mamma e con Giorgia che si atteggia. Si passa poi a Nicolò Brigante che è uscito con Virginia e Marta e ha regalato ad entrambe lo stesso vestito (che è quello che indossano oggi), un gesto che in studio scatena il malcontento delle dirette interessate e qualche critica per Nicolò, ma non da parte di Paolo che - con grande sorpresa di tutti - si schiera dalla sua parte. Nicolò ha incontrato anche Benedetta che si becca dal tronista molti complimenti per la bellezza e soprattutto per il suo lato B.

