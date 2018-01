VIRGINIA STABLUM/ Uomini e donne, la corteggiatrice di Nicolò Brigante che "fa gola" a Lorenzo Riccardi

Virginia Stablum , chi è la corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e Donne? L'ex di Ignazio Moser che "fa gola" anche a Lorenzo Riccardi.

09 gennaio 2018 Anna Montesano

È Virginia Stablum la corteggiatrice più apprezzata di questo nuovo trono di Uomini e Donne. Bella, mora e dai tratti orientali, Virginia ha da subito colpito Nicolò Brigante, nuovo tronista, che l'ha portata in esterna dalla prima volta. Gli appassionati del programma sanno sicuramente che la corteggiatrice è l'ex fidanzata di Ignazio Moser, ex gieffino e ora fidanzato con Cecilia Rodriguez. In studio Virginia ha voluto subito chiarire la situazione: "Io non volevo fare nomi, l’avevo detto alla redazione. – ha detto la Stablum interpellata sul suo ex fidanzato Ignazio Moser – La relazione è finita, penso, quattro-cinque mesi fa. Per me è il passato. È finita perché abbiamo capito che siamo due persone completamente diverse e che vogliamo cose diverse. È un ragazzo che deve ancora trovare la sua strada. Io mi distacco da lui, è una persona verso la quale non ho interesse" ha concluso.

ANCHE LORENZO RICCARDI ATTRATTO DA VIRGINIA

Oggi è pronta a ritrovare l'amore e magari proprio a Uomini e Donne. Ma è proprio qui che la corteggiatrice ha fatto colpo anche su un altro uomo, Lorenzo Riccardi. Beccato più volte a guardarla, il corteggiatore di Nilufar Addati e Sara Affi Fella è stato poi costretto ad ammettere di essere attratto da lei e che è impossibile non guardarla vista la sua grande bellezza. Stesso successo quello avuto con Nicolò Brigante, che ha sin dalla prima puntata palesato di essere molto attratto da lei fisicamente, ora bisognerà capire se la corteggiatrice riuscirà anche a conquistarlo dal punto di vista mentale.

