Valentina Dallari/ Uomini e Donne, in cura per disturbi alimentari: Nicole Mazzocato, “io ci sono sempre”

Valentina Dallari: Uomini e Donne, l'ex tronista in cura per disturbi alimentari. L'amica Nicole Mazzocato su Instagram: “Io ci sono sempre”. Tanti messaggi di affetto sui social

09 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Valentina Dallari e Nicole Mazzocato (Foto: da Instagram)

Molti utenti e personaggi dello spettacolo hanno scritto a Valentina Dallari sui social per esprimerle il loro sostegno. Tutti hanno cercato di incoraggiare l'ex tronista di Uomini e Donne, che nei giorni scorsi ha confessato di soffrire di disturbi alimentari. Presto entrerà in una struttura per prendersi cura di se stessa, ma non sarà sola, perché in tanti sono al suo fianco. A partire da Fabio Colloricchio, con cui ha condiviso il percorso nel programma di Uomini e Donne. Nel lungo post pubblicato su Instagram ha espresso tutta la sua vicinanza all'amica: «In questi ultimi anni ci siamo persi di vista, so che adesso non stai passando un bellissimo periodo ma so per certo che la soluzione la troverai perché ti conosco e sei forte.. abrazo fuerte!». Così la fidanzata Nicole Mazzocato, che è stata breve ma incisiva nel suo post: «#saiGiàTutto #ioCiSonoSempre». Ma l'ex corteggiatrice le ha anche dedicato una “storia” su Instagram (clicca qui per vederla), nella quale ha pubblicato una foto nella quale appaiono in una delle tante serate che hanno trascorso insieme.

VALENTINA DALLARI: IL SUO SILENZIO SUI SOCIAL

Sempre molto presente sui social, Valentina Dallari negli ultimi due giorni non ha pubblicato più nulla. L'ultimo suo post su Instagram corrisponde infatti al duro sfogo con il quale ha espresso il suo malessere per le critiche che gli sono piovute per il suo aspetto fisico. Attaccata per la sua eccessiva magrezza, l'ex tronista di Uomini e Donne stava e sta tuttora lottano per superare i suoi disturbi alimentari. «Non è giusto che io non possa avere un momento di debolezza. Non è giusto che io non possa essere semplicemente umana», aveva scritto la dj, che si è sentita giudicata come un cattivo esempio. «Non è giusto che io non possa avere i miei problemi personali. Non è giusto che io non possa essere in un momento difficile». Per questo nel suo ultimo post (clicca qui per vederlo) ha chiesto rispetto in questo momento estremamente delicato della sua vita. Rispetto che dovrebbe essere alla base dei rapporti umani e che purtroppo troppo spesso viene meno, soprattutto sui social.

