Valerio Staffelli contro Fabrizio Del Noce/ La microfonata ancora 'impunita': "passati 15 anni, quando paghi?"

Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha condiviso un post su Fabrizio Del Noce, l'ex direttore di Rai 1, protagonista della "celebre" microfonata per la quale fu condannato.

09 gennaio 2018 Fabio Morasca

Valerio Staffelli contro Fabrizio Del Noce (Instagram)

Valerio Staffelli ha condiviso un post su vari social network riguardante la famosa vicenda giudiziaria che coinvolse anche Fabrizio Del Noce, all'epoca direttore di Rai 1. L'inviato di Striscia la Notizia, il programma di Antonio Ricci in onda su Canale 5, attualmente condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, ha dichiarato che Fabrizio Del Noce non ha ancora riconosciuto i danni procurati dopo la famosa "microfonata" al naso che gli rifilò durante un tentativo di intervista. Questo è il contenuto del post condiviso da Staffelli: "Sono passati quasi 15 anni da quella sera e Del Noce non ha ancora riconosciuto i danni procurati, con tanto di sentenza a nostro favore... giustizia?". Ovviamente, i fans di Valerio Staffelli hanno commentato sdegnati la notizia in questione.

I FATTI AVVENUTI NEL 2003

Ripercorriamo i fatti che avvennero ormai circa quindici anni fa. Nel novembre 2003, Valerio Staffelli si recò in un ristorante a Roma nel tentativo di consegnare un Tapiro D'Oro a Fabrizio Del Noce, all'epoca direttore della rete ammiraglia della Tv di Stato, in quel momento, a cena insieme a Bruno Vespa. Fabrizio Del Noce rifiutò categoricamente il Tapiro D'Oro e, dopo vari tentativi di Staffelli di fargli domande, colpì l'inviato di Striscia la Notizia con un microfono, procurandogli delle lesioni sul naso. Fabrizio Del Noce fu condannato in primo grado mentre la Corte d'appello condannò Staffelli per violenza privata. Alla fine, la Cassazione confermò la sentenza in primo grado, condannando Fabrizio Del Noce ad un risarcimento pari a circa 84mila euro. Il servizio in questione fu mandato in onda tantissime volte durante Striscia la Notizia ed era molto tempo che non si parlava più di questa vicenda che, nonostante siano passati praticamente 15 anni, non può ancora dirsi conclusa. Nel suo post, Valerio Staffelli ha aggiunto i seguenti hashtag: #ingiustizia, #scorrettezze, #rai, #mediaset, #striscialanotizia, #chipiunehapiunemetta.

