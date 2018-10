Giorgio Manetti/ Tra Gemma Galgani e la Marchesa Del Secco “Ci ho provato con lei? Può essere” (Domenica Live)

Giorgio Manetti non ha abbandonato del tutto il mondo della televisione, anche se ha scelto di lasciare Uomini e Donne. Oggi sarà ospite di Domenica Live

14 ottobre 2018

Giorgio Manetti

Nel corso della sua ospitata di oggi a Domenica Live, Giorgio Manetti ha rivissuto le emozioni provate con Gemma Galgani quando insieme furono ospiti di Pomeriggio 5: "Bei momenti", ha commentato. La Galgani aspettava "ti amo", ma non è mai arrivato: "Con Gemma c'era un bellissimo rapporto ma l'innamoramento è una cosa un po' particolare, va ben oltre l'attrazione. C'era un'attrazione, ha delle gambe bellissime... Non so perchè, forse la sua eleganza, il suo modo di fare...". Poi però il Gabbiano ha preso il sopravvento iniziando ad uscire con altre donne. “Per me era divertente…”, ha commentato. Quindi ha spiegato che il concetto del gabbiano sarebbe stato frainteso. “Il gabbiano è un concetto, una filosofia, il gabbiano nel mio caso umano è fedele”, ha aggiunto. E’ seguito il filmato toccante relativo alla fine della loro storia: “Ero pronto a lasciare lo studio per vivere la mia storia con Gemma. Io ci credevo in quella storia, Barbara”. Giorgio ha ribadito di esserci rimasto malissimo dopo quell’episodio. “Ha rotto l’incantesimo”, ha proseguito, confermando però di esserle stato sempre fedele. Incalzato dalla d’Urso ha commentato poi le voci secondo le quali ci avrebbe provato anche con la Marchesa Daniela Del Secco, ora concorrente del Grande Fratello Vip: “Io non mi ricordo ma tutto può essere”, si è limitato a commentare. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

SU GEMMA: “IN QUEL BACIO LA MIA ESSENZA”

Prima di approdare a Uomini e Donne, Giorgio Manetti ha fatto tanti lavori, a partire dal parrucchiere: "Non facevo le pieghe alle signore, ma solo agli uomini", ha spiegato a Barbara d'Urso, oggi ospite di Domenica Live. Ha fatto anche il barista, il commesso, il consulente poi il provino nel 2004 a Uomini e Donne, quando ancora non c’era il trono over e per questo non fu preso inizialmente. Poi nel 2014, dieci anni dopo, con l'esordio del trono dedicato ai Senior, è arrivato per lui il momento di approdare in tv. "Maria è stata gentilissima a chiamarmi dopo tanto tempo...", ha aggiunto, spiegando di essere arrivato in tv dopo una storia importante di 3 anni. "Nella prima puntata ero sotto choc", ha spiegato, ribadendo la grande esuberanza del "passerotto" Tina. Nella seconda puntata è arrivata poi Gemma Galgani. "E' un muro di gomma, è tremenda, ha un carattere di acciaio", ha subito commentato George, parlando della dama che lo stregò sin dall'inizio per la sua eleganza. Dopo un filmato riassuntivo della sua storia con Gemma, Giorgio ha ricordato quel bacio che provocò un vero e proprio tsunami. Quel giorno, “in quel bacio le ho trasmesso tutta l’essenza di Giorgio”, ha detto scherzosamente. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CONSIGLI AI CORTEGGIATORI DI GEMMA GALGANI

Intervistato dal settimanale Mio, Giorgio Manetti parla del rapporto con Gemma Galgani. A Uomini e Donne, secondo lui, "non riescono a capire che Gemma è un personaggio particolare". "Vuole un uomo con una personalità molto forte e anche possibilmente con un po' di cultura. Lei sa stare in tutti i contesti. Eppure le cose vanno rigorosamente a rotoli". La descrizione gli corrisponde: un uomo come lui, insomma, anche se le cose non sono andate benissimo. "Io non giudico i signori che vanno a corteggiarla perché non li conosco, però vedo che tante volte lei entra in contrasto con loro". Perché, secondo lui? Forse perché "è una donna che sa parlare, ha una bella dialettica". La dama ha il cuore diviso tra Rocco e Marco: "La prova del fuoco è il momento del contatto fisico", suggerisce, "Gemma non disdegna di essere corteggiata anche con un bacio". [agg. di Rossella Pastore]

LA STORIA CON GEMMA

Giorgio Manetti non ha abbandonato del tutto il mondo della televisione, anche se ha scelto di lasciare Uomini e Donne dopo tanti anni di militanza. Un lungo periodo sul piccolo schermo che lo ha portato al centro di una storia travagliata con Gemma Galgani, fatta di accuse, ripicche, frecciate in studio e molto altro ancora. Manetti ha le idee ben chiare a riguardo e non solo: adesso vuole occuparsi sì di matrimoni, ma solo come organizzatore. A pochi passi dall'apertura della sua azienda, il gabbiano ritornerà in tv per parlare dei suoi prossimi progetti, raccontandosi a Domenica Live a tutto tondo. Lo vedremo nella puntata di oggi, mentre i fan continuano a chiedersi se la lady di cui ha parlato di recente in un'intervista e con cui ha una frequentazione in corso sia Anna Tedesco.

GIORGIO MANETTI, MISTERO SULLA NUOVA FIAMMA

Cavaliere e Dama sono stati spesso sotto accusa per via della loro amicizia sospetta. Manetti tuttavia ha chiarito al settimanale Nuovo che la donna in questione non fa parte delle dinamiche del programma, anche se la loro conoscenza è iniziata nel corso della stagione precedente di Uomini e Donne. Inizia così la caccia al nome. Chi è la donna che ha stregato il gabbiano? Per ora nessuna indiscrezione o rumor: a quanto pare i due sono stati fin troppo attenti a mantenere segreta la loro unione. Giorgio Manetti è ancora considerato lo scapolo d'oro di Uomini e Donne, anche se non farà parte di quest'edizione. Una notizia che i telespettatori hanno accolto con qualche sopracciglio alzato, con il dubbio che potesse cambiare idea all'ultimo momento. E invece non sarà così: la sedia è rimasta vuota e in occasione del debutto del programma si è fatto un solo accenno alla sua assenza. Ovviamente la news è stata data direttamente a Gemma Galgani, colei che in un modo o nell'altro avrebbe potuto soffrire per l'ennesima fuga del gabbiano.

L’ATTESO PER UN INDIZIO DI GOSSIP

Archiviato il capitolo, la Dama si è concessa altre conoscenze più o meno discutibili, mentre sogna ancora di convolare a nozze con un Principe Azzurro. Manetti invece sembra aver già compiuto questo passo, dato che ha sottolineato di non essere più single. Nessun indizio però sui social, che segnalano l'assenza del gabbiano da almeno una settimana. Le distanze che ha voluto prendere non sono quindi solo dalla tv, ma anche dai social e da tutto ciò che è pubblico, forse per evitare nuovi clamori attorno a questa sua nuova fiamma. Farà finalmente un nome a Domenica Live? Non è escluso che ripercorrendo la sua love story con la Galgani, vorrà dare qualche piccola pillola di gossip a tutti i fan che sono attesa di altre succulenti notizie a sfondo rosa.

