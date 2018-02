AIR FORCE - AQUILE D'ACCIAIO/ Su Rete 4 il film con Louis Gossett Jr. (oggi, 1 febbraio 2018)

Air Force - Aquile d'acciaio, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Nel cast: Louis Gossett Jr. e Paul Freeman, alla regia John Glen. La trama del film nel dettaglio.

01 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film di guerra nel pomeriggio di Rete 4

ALLA REGIA JOHN GLEN

Il film Air Force - Aquile d'acciaio va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 1 febbraio 2018, alle ore 16,45. Una pellicola di guerra che è stata diretta da John Glen ed è stata interpretata da Louis Gossett Jr., Paul Freeman, Horst Buchholz, Christopher Cazenove e Mitch Ryan nel 1991. Si tratta del terzo capitolo della saga cinematografica iniziata nel 1986 con il film L'aquila d'acciaio, che vede sempre protagonista Louis Gossett Jr. Quest'ultimo, è un attore americano classe 1936, famoso in tutto il mondo per le sue straordinarie interpretazioni in film come It Rained All Night the Day I Left , The Fuzz Brothers, The White Dawn, Why Did I Get Married Too? e Il treno più pazzo del mondo. Il regista del film è ivece John Glen, noto per aver diretto tre pellicola della saga cineamtografica dell'agente segreto 007 ed il film Octopussy - Operazione piovra, del 1983. Il titolo del film, nella versione originale statunitense è Aces: Iron Eagle III. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

AIR FORCE - AQUILE D'ACCIAIO, LA TRAMA DEL FILM

Un velivolo delll'areonautica militare statunitense viene rinvenuto semi distrutto da innumerevoli colpi di mitragliatrice. Incaricata di indagare su quanto accaduto, è la squadra di forze speciali guidata da Charles Sinclair. Intanto nel piccolo paesino in cui vive il colonnello Sinclair compare una giovane donna di nome Anna, la quale racconta di essere miracolosamente scampata ai soprusi perpetrati all'interno di un campo di prigionia. Sinclair si affezione alla ragazza e tenta in tutti i modi di aiutarla ma poco dopo la giovane viene rapita. A salvarla sarà Tee Vee, adolescente del posto che decide di aiutare Anna a trarre in salvo i suoi amici e familiari rimasti del capo di prigionia. Purtroppo il giovane ben presto fatto prigioniero, mentre il colonnello Sinclair interviene attivamente portando con se i rinforzi, nel tentativo di sgominare la banda di integralisti sudafricani.

