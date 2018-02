ANTONELLA CLERICI A DOMENICA IN?/ Solo lei può salvare gli ascolti dopo il flop di Benedetta e Cristina Parodi

Antonella Clerici potrebbe condurre Domenica In nella prossima edizione. La conduttrice prenderebbe il posto di Cristina e Benedetta Parodi, conduttrici dell'edizione flop di quest'anno.

01 febbraio 2018 Fabio Morasca

Antonella Clerici a Domenica In? (Web)

Antonella Clerici potrebbe condurre la prossima edizione di Domenica In, il contenitore domenicale in onda su Rai 1. L'indiscrezione è stata pubblicata da Marco Castoro su Il Messaggero. Come già sappiamo, l'edizione 2017/18 si sta rivelando un disastro per quanto concerne l'Auditel. La Domenica In di Cristina e Benedetta Parodi, praticamente, non ha mai ingranato. La recente decisione di "promuovere" Cristina Parodi come conduttrice principale, relegando la sorella Benedetta ad un ruolo più marginale non ha sortito gli effetti sperati da Rai 1. Nel frattempo, c'è anche la concorrenza che, giustamente, ha approfittato di questo regalo: Domenica Live, il contenitore di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, sta registrando ascolti record per quanto riguarda la storia del programma. Nonostante ciò, Cristina e Benedetta Parodi andranno avanti con la conduzione di Domenica In fino al termine di questa stagione. E' ovvio che, in quel di Viale Mazzini, però, si stia già lavorando sulla prossima edizione.

IL CONSIGLIO DI ANTONELLA CLERICI CONTRO LE MOLESTIE

Stando sempre a quanto pubblicato da Marco Castoro su Il Messaggero, Antonella Clerici non disdegnerebbe affatto un "trasloco" a Domenica In che le permetterebbe di tornare a lavorare in pianta stabile a Milano, uno dei suoi desideri professionali come dichiarato dalla conduttrice ne L'Intervista concessa a Maurizio Costanzo. La Clerici lascerebbe, per la seconda volta in carriera, la conduzione de La prova del cuoco a Elisa Isoardi. Sempre parlando della prossima edizione di Domenica In, inoltre, in Rai, c'è anche chi auspicherebbe in un ritorno al passato per il programma quando la conduzione era affidata a Mara Venier o Raffaella Carrà. In attesa di scoprire se la Domenica In in versione revival sia la ricetta giusta per sollevare il programma, soffermiamoci su Antonella Clerici che, durante una puntata de La prova del cuoco, ha fornito il proprio personale consiglio alle ragazze per evitare di essere molestate: "Io avevo una tecnica formidabile, facevo la finta tonta, fingevo di non capire e poi me ne andavo".

