Alex, figlio segreto di Pippo Baudo/ "Nessun rancore verso mio padre ma lo shock rimane"

Alex Baudo, il figlio segreto del popolare conduttore tv Pippo: come ha scoperto la verità sul suo vero padre, la reazione e qual è il loro attuale rapporto.

Alessandro Formosa per anni è stato il figlio segreto del popolare conduttore televisivo Pippo Baudo. Nato nel 1962 dalla relazione tra il presentatore tv e Mirella Adinolfi, la donna all'epoca dei fatti era sposata e già madre di due figli ma decise comunque di tenere il bambino e di crescerlo con il marito Tullio Formosa. Il giovane insieme alla sua famiglia si trasferì in Australia e solo nel 1996 Pippo riconobbe il figlio che divenne così Alex Baudo. Lo scorso novembre, Alex è stato ospite della trasmissione Domenica Live, nell'ambito della quale ha parlato proprio del suo rapporto con il celebre padre, ricordando la sua costante presenza sin da quando era bambino. "Ricordo papà che era come uno zio, giocavo con lui, era di casa. Eravamo molto stretti", aveva raccontato a Barbara d'Urso. Alex per molti anni ha creduto che il suo vero padre fosse Tullio ma oggi si considera tutto sommato molto fortunato perché è cresciuto con due papà. "Pippo era sempre affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene", ricorda. Solo dopo che Tullio Formosa si ammalò gravemente, la madre Mirella rivelò ad Alex la verità sul suo vero padre. "Saperlo è stato un po' uno shock, anch'io ero padre", ha raccontato in tv.

ALEX BAUDO, L’ATTUALE RAPPORTO CON IL PADRE PIPPO

Nonostante la scoperta del vero padre sia avvenuta solo in età avanzata - Alex Baudo aveva 30 anni - il ragazzo ha sempre asserito di non aver mai provato alcun rancore nei confronti del popolare conduttore, Pippo. "Lo shock rimane però dopo un po' fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti…Pippo è una persona pulita e onesta", aveva dichiarato nel corso della sua intervista rilasciata alcuni mesi fa alla trasmissione domenicale di Canale 5. Ma come è il loro attuale rapporto? Alex continua a vivere in Australia, quindi purtroppo i loro incontri sono molto ridotti. Nonostante questo, ha dichiarato: "Da anni ci sentiamo e ci vediamo spesso, vengo spesso con mio figlio che ha avuto un bambino, Pippo è bisnonno". La distanza rappresenta un limite e proprio in Australia Alex Baudo ha trovato la sua strada ed oggi fa il cantante. "Se mi dà consigli per il lavoro? Sì, consigli sì, gli piace molto il mio disco. Ma non voglio aiuti", ha ammesso.

