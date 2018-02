Amici 17, Alessandro, Claudia e Nicole/ Il leader dei The Jab flirta con entrambe: il triangolo è servito!

01 febbraio 2018 Emanuela Longo

Alessandro dei The Jab (Amici 17)

Come spesso accade in quasi ogni edizione della Scuola più amata d'Italia, anche ad Amici 17 sembra essere scoppiato l'amore! Al momento i contorni del nuovo flirt in corso emerso nel corso del daytime di oggi su Real Time sono ancora poco chiari in quanto più che la nascita di una coppia sembra esserci in corso quella di un triangolo destinato a far discutere. Protagonista indiscusso è il giovane cantante Alessandro della band The Jab, il quale sembra aver posato gli occhi sulla ballerina Claudia. Il ragazzo però sembra provare un certo interesse anche per la cantante Nicole, dividendosi tra le due. Tra Alessandro e Nicole non mancano i momenti di tenerezza reciproca e le coccole sui divanetti. Le due ragazze si ritrovano così a confidarsi con gli altri compagni della Scuola. Alessandro ha deciso di fidanzarsi con una delle due allieve? Le immagini vedono il cantante abbracciare prima Nicole e poi Claudia in momenti chiaramente separati, sinonimo di una grande confusione che potrebbe presto essere argomento di crisi interna alla Scuola e nette separazioni.

AMICI 17, TRIANGOLO IN CORSO TRA ALESSANDRO, CLAUDIA E NICOLE!

Mentre è in sala relax, Claudia si confida con i suoi compagni e l'argomento centrale è proprio Alessandro, il quale sembra stare "giocando" con le due ragazze in contemporanea. La ballerina sembra davvero avere un forte interesse per il cantante, al punto da dichiarare: "Il suo carattere nessuno ce l’ha qui. Il suo savoir-fare, il suo modo di fare non ce l’ha nessuno". Pur non ritenendolo esteticamente il suo ragazzo ideale, la giovane sembra essere molto attratta mentalmente. Nonostante questo, Claudia sembra provare già le prime gelosie. Parlando con Alessandro, infatti, manifesta un certo fastidio: "Mi hanno detto che eri a casa tua ed eri beatamente a fare altro… Hai fatto quello che io non sopporto. Non mi far fare nomi". Il riferimento a quanto pare sarebbe proprio per Nicole. Quest'ultima, di contro, confidandosi con Luca rivela di aver ricevuto alcuni suoi messaggi ma anche lei avrebbe intravisto la presenza di un "terzo incomodo". Come andrà a finire? Il cantante riuscirà a fare presto chiarezza?

