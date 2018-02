Amici 17 / Emma a lezione di "seduzione" con Garrison, mentre Einar...

Nella scuola di Amici 17, Emma è alla ricerca di una nuova consapevolezza, mentre Einar, che continua a temere il pubblico, spera di trovare una…

01 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Amici 17

Amici 17 di Maria De Filippi tornerà anche oggi con una serie di appuntamenti in daytime pieni di novità. In attesa di scoprire cosa è successo agli alunni più amati della tv, ripercorriamo gli avvenimenti più interessanti delle ultime ore. Una delle protagoniste più talentuose della scuderia canto, Emma, ha capito di avere una serie di limiti fisici sul palco e, dopo essersi confrontata con Rudi Zerbi, ha capito di dover chiedere aiuto a un vero professionista dei movimenti. Per questo motivo ha passato le ultime ore ad allenarsi in sala prove con Garrison, che ha cercato di spiegarle come emozionare il pubblico utilizzando non solo la voce, ma anche il suo corpo. La breve seduta di danza, che ha avuto inizio sulle note del brano “Respect”, ha quindi dato una nuova consapevolezza all’allieva, che nelle prossime esibizioni di certo riuscirà a fare tesoro di quanto appreso in sala prove con il noto coreografo.

AMICI 17: EINAR, LE PRIME DIFFICOLTÀ CON IL PALCO

Einar, una delle voci più apprezzate ad Amici 17, ha ammesso di non aver mai studiato canto, di conseguenza, nelle sue ultime lezioni con Rudi Zerbi, si è concentrato soprattutto sulla tecnica. Nonostante il grande impegno con questa parte della sua vocalità, l’allievo ha capito di avere ancora una serie di limiti, dal momento che, quando si trova da solo sul palco, sente di essere vulnerabile. L’’insegnate, di conseguenza, ha cercato di indicargli la strada giusta per superare tutte le sue paure, a cominciare dalla musica, che deve essere considerata come un vestito da indossare. Solo così – secondo Rudi Zerbi – l’allievo potrà cominciare ad avere più fiducia in se stesso e dare il via a un percorso professionale in salita. Soddisfatto dalle sue parole, Einar ha quindi lasciato la sala prove con una nuova consapevolezza, ormai certo di poter trovare tutto ciò che cerca nella sua voglia di riscatto.

© Riproduzione Riservata.