Angela Lippi/ Prima moglie di Pippo Baudo: quando disse, “è l'uomo che amo e questo mi basta”

Angela Lippi: prima moglie di Pippo Baudo. Quando disse: “E' l'uomo che amo e questo mi basta”. Le ultime notizie sulla donna con cui il conduttore si è sposato per la prima volta

01 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Angela Lippi è la prima moglie di Pippo Baudo, ma non è la prima donna a cui il conduttore, ospite stasera a “L’Intervista” di Maurizio Costanzo, si è legato sentimentalmente. Da Mirella Adinolfi ha infatti avuto Alessandro, poi nel 1970 si è posato con Angela Lippi, madre della seconda figlia Tiziana. Con lei il matrimonio è durato solo cinque anni. Successivamente è stato legato ad Alida Chelli, Adriana Lusso e nel 1986 si è sposato in seconde nozze con Katia Ricciarelli, da cui ha divorziato nel 2007. Esperienze che hanno spinto Pippo Baudo a fare questo bilancio sull’amore: «Ora so che non è eterno, che è delusione, amarezza, un ricordo bellissimo». Se con la seconda moglie è finita male, lo stesso non si può dire di Angela Lippi, con cui ha cresciuto la figlia Tiziana nonostante il divorzio. «Loro sono le mie colonne portanti. Hanno uno splendido rapporto di stima e affetto. Nel giorno delle nozze hanno vissuto e condiviso insieme l’emozione e la commozione del momento», ha assicurato Tiziana Baudo in un’intervista rilasciata tempo fa a quotidiano.net.

«Per me è l'uomo che amo e tanto mi basta», così Angela Lippi parlava di Pippo Baudo prima di sposarlo. Lei è la donna che gli è rimasto vicino nei momenti più difficili della sua carriera, quelli nei quali il conduttore ha dovuto fare tanta gavetta per emergere. Di lei si sa poco: nata a Napoli, è cresciuta a Milano dove la famiglia si trasferì quando era piccolissima. «Una persona fondamentalmente quadrata, nata per la casa, senza grilli per la testa», così la descrivevano i giornali dell'epoca, secondo cui da ragazza è stata impiegata in una casa discografica. Sono rarissime le occasioni nelle quali Pippo Baudo ha parlato della prima moglie, Angela Lippi. E quando è accaduto non lo ha fatto con riferimenti espliciti alla donna. I due dopo il divorzio, arrivato dopo soli cinque anni di matrimonio, hanno conservato comunque un buon rapporto, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate tempo fa dalla figlia Tiziana. «Non mi sento di fare classifiche. Tutte le donne che ho amato hanno lasciato un segno, positivo o negativo. Sentimentalmente, ho molte cicatrici che il tempo ha curato e che comunque fanno parte dei miei ricordi più belli», ha dichiarato due anni fa il celebre conduttore in un'intervista rilasciata a “Intimità”.

