Antonio Ricci/ Avrei dato fuoco a Claudio Baglioni. Flavio Insinna? Quando vedo lui mi sento un figo

Antonio Ricci: “Avrei dato fuoco a Claudio Baglioni. Flavio Insinna? Quando vedo lui mi sento un figo”. Il “papà” di Striscia la Notizia torna all'attacco: le ultime notizie

01 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Antonio Ricci, Striscia la Notizia

«Non lo reggo da sempre, da quando era ragazzo. Non lo sopporto». Con queste parole Antonio Ricci apre una velenosa polemica con Claudio Baglioni, che presto sarà protagonista sul palco dell’Ariston con il Festival di Sanremo. «Sono cresciuto negli anni della protesta, di Tenco e Paoli, di Guccini e De André… Poi arriva questa melensa creatura dalla maglietta fina che canta passerotto non andare via», prosegue il guru e vate di Striscia la Notizia. Come se non bastasse il suo programma a pungere, ci pensa lo stesso Ricci a farlo. E lo fa in maniera molto pesante. «Era il cantante preferito dei fascisti, dei La Russa e Gasparri». E poi arriva la dichiarazione che fa discutere: «In uno spettacolo dissi anche che gli avrei tirato una molotov. Ora se gli dai fuoco si sparge odore acre di plastica che semina diossina in tutto il Paese». Parole e toni forti da parte di Antonio Ricci che potrebbero innescare una bufera. «Non penso sia un disonesto… del resto non è capace: il botulismo gli intoppa i ragionamenti nel cervello».

ANTONIO RICCI CONTRO TUTTI: DA BAGLIONI E SANREMO A INSINNA

Il mirino di Antonio Ricci si sposta da Claudio Baglioni al Festival di Sanremo. «Purtroppo ha perso l’aria torbida che aveva un tempo, è diventato uno spettacolo televisivo». Il “papà” di Striscia la Notizia ha rievocato le edizioni di vent’anni fa: «Quando inquadravano le prime file c’erano solo esponenti della criminalità organizzata, percepivi l’idea precisa di cosa poteva essere il carcere di San Vittore». Non poteva mancare una battuta su Flavio Insinna, con il quale nei mesi scorsi c’è stata una lunga polemica: «Sono fiero di essere orrendo e malvagio, poi vedo Insinna e allora mi sento un figo». Pensate che si sia fermato qui con le frecciatine? «Se volete passare i dieci minuti peggiori della vostra vita guardate il monologo che ha fatto da Bianca Berlinguer. Oppure il programma di Veltroni che lui condusse: una fucilata». E quindi spiega la ragione del duro attacco di Striscia la Notizia: «La sua deriva di onnipotenza».

© Riproduzione Riservata.